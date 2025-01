Cristiano Ronaldo está feliz na Arábia e deve seguir no Al-Nassr

O atacante português Cristiano Ronaldo, que possui contrato com o Al-Nassr até junho de 2025, está em posição de negociar um pré-contrato com outra equipe desde o início deste mês. Apesar da possibilidade de mudança, as declarações recentes do jogador indicam que ele e sua família estão contentes na Arábia Saudita e não têm planos imediatos de deixar o clube.

Em entrevista ao renomado jornalista Fabrizio Romano, Ronaldo enfatizou a satisfação de sua família com a nova vida no país árabe. “Estou feliz na Arábia Saudita e minha família também está. Começamos uma nova vida neste lindo país“, afirmou o craque.

Além disso, Cristiano Ronaldo compartilhou suas expectativas em relação ao desempenho do Al-Nassr e à conquista de títulos. O jogador acredita que o sucesso no clube é alcançado por meio de trabalho árduo e comprometimento. “Trabalhe duro, respeite o clube, respeite seu contrato e acredite que as coisas vão mudar“, ressaltou.

Recentemente, o Al-Nassr retornou aos treinos após o recesso de fim de ano. Ronaldo fez questão de compartilhar em suas redes sociais uma foto acompanhada da legenda: “De volta ao trabalho“, reafirmando seu compromisso com a equipe. Desde sua chegada ao clube em dezembro de 2022, ele tem se destacado como uma das principais figuras do futebol saudita, contribuindo para o crescimento do esporte no país.

Ao longo de sua trajetória no Al-Nassr, Ronaldo alcançou feitos significativos, tornando-se o maior artilheiro de uma edição da Saudi Pro League e fazendo história ao ser o primeiro jogador a marcar em quatro ligas nacionais distintas. Em declarações anteriores, ele chegou a mencionar a intenção de encerrar sua carreira no Al-Nassr, revelando um forte vínculo com a equipe.

Enquanto isso, os fãs acompanham atentamente as movimentações do jogador e os possíveis novos capítulos em sua carreira esportiva.