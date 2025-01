Neymar e Cristiano Ronaldo estão livres para assinar pré-contrato

A virada do ano chegou para todos, e no futebol não foi diferente. Jogadores com contrato até julho de 2025 já podem acertar o famoso ‘pré-contrato’ com qualquer clube e sair de graça na janela do meio do ano. Esse é o caso tanto de Neymar quanto de Cristiano Ronaldo.

Duas maiores estrelas que atuam no futebol da Arábia Saudita, Ney e CR7 estão a seis meses do encerramento de seus vínculos com Al-Hilal e Al-Nassr, respectivamente. Dessa forma, se decidirem não seguir em seus clubes, podem ter um acordo assinado com outra equipe e se transferirem ao final da temporada europeia.

Tanto Neymar quanto Cristiano Ronaldo ainda não negociam renovações com seus clubes, o que aumentam os rumores sobre os próximos passos da carreira dos astros. O brasileiro tem sido muito ligado ao Santos, enquanto o português segue com oportunidades no mercado europeu.

A janela de transferências de janeiro segue a todo vapor, mas a expectativa de negociações bombásticas ficam para julho, quando acaba a temporada na Europa e as maiores equipes do mundo começam suas reformulações. Nesse sentido, resta aguardar qual será o destino dos grandes jogadores de futebol.