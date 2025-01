Crise na Coreia do Sul: Mandado de prisão para presidente Yoon Suk Yeol abala cenário político

O cenário político da Coreia do Sul tornou-se ainda mais conturbado com a suspensão do presidente Yoon Suk Yeol, que agora enfrenta um mandado de prisão emitido pelo sistema judiciário do país. A informação foi divulgada pela agência de notícias Yonhap, que destacou que o Escritório de Investigação de Corrupção (CIO) está programado para cumprir a ordem até segunda-feira, 6.

O mandado de prisão contra Yoon, emitido por um tribunal sul-coreano em 31 de outubro, deve ser executado dentro de um prazo padrão de sete dias, embora haja a possibilidade de extensão, conforme explicou o CIO. O diretor da instituição, Oh Dong-woon, afirmou que uma equipe especial está se mobilizando para garantir a execução da ordem dentro do período estipulado.

Adicionalmente, o CIO fez um apelo aos serviços de segurança do ex-presidente para que não obstruam as investigações em curso. As acusações que pesam sobre Yoon envolvem insurreição, uma das poucas infrações legais que não goza da proteção da imunidade presidencial na Coreia do Sul.

Em resposta ao mandado, o advogado de Yoon defendeu que a declaração de Lei Marcial realizada pelo presidente não caracteriza insurreição e questionou a validade da ordem judicial. Ele argumentou que tal decreto é uma prerrogativa constitucional do presidente, utilizada em defesa da ordem pública e da Constituição do país.

A decisão de Yoon de instaurar brevemente a Lei Marcial no dia 3 de dezembro resultou na aprovação de um pedido de impeachment por parte do parlamento, levando à sua suspensão dos poderes presidenciais. Este movimento inesperado provocou uma onda de reações tanto internas quanto externas, impactando significativamente a confiança dos mercados financeiros e as relações diplomáticas com potências aliadas como os Estados Unidos e países europeus, que até então viam Yoon como um aliado estratégico nas frentes globais contra a China, Rússia e Coreia do Norte.