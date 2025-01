Criminosos se passam por deputado estadual para aplicar golpes

Golpistas estão se passando por representantes oficiais do Gabinete do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) e divulgando eventos falsos para enganar a população através de golpes. Nesta segunda-feira (13/1), o parlamentar registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) por fraude e estelionato, informando às autoridades de Segurança Pública sobre a prática, ao passo em que solicitou que o crime seja investigado.

Há aproximadamente uma semana, golpistas começaram a ligar para pessoas próximas a Rafa, se identificando como membros do Gabinete do deputado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Neste primeiro contato, é solicitado que a vítima confirme a participação num suposto evento político, por meio de um código que é enviado, no momento seguinte, por WhatsApp.

O código é disparado pelo próprio criminoso e tem o objetivo de, uma vez acionado, via clique, clonar o aplicativo de mensagens, permitindo, assim, que o golpista assuma o controle da conta e a use para praticar outros crimes, como subtrair dados, acessar e-mails e demais contas pessoais e até movimentar dinheiro de contas bancárias.

O parlamentar do Cidadania-SP foi alertado por algumas das vítimas e, ao reconhecer o golpe, recorreu à Polícia Civil, registrou queixa e segue colaborando com as investigações.

Infelizmente, de acordo com Rafa, algumas pessoas acabaram acreditando no contato e acessaram o código encaminhado pelo WhatsApp. Às vítimas também foi orientada a elaboração de B.O.:

“Um apoiador do nosso mandato, por exemplo, recebeu a ligação dos criminosos e foi induzido a acessar um código. Neste contato, os golpistas se identificaram como sendo do meu Gabinete e que estavam tratando de um evento político. Ao perceber que caiu num golpe, a vítima procurou pela Polícia e nos informou do ocorrido. Fica o alerta para quem receber este tipo de ligação. Não estou promovendo evento algum. Não estou pedindo para o Gabinete ligar para quem quer que seja. Estelionato é inaceitável e precisa ser combatido com o rigor da lei”, destaca o deputado.

Golpe em Escalada

Para a Polícia, eleitores e apoiadores mais próximos do parlamentar estão na mira da prática ilegal.

Na semana passada, Vasconcelos de Almeida Teodoro, de 60 anos, foi alvo dos estelionatários. Após receber um código, via WhatsApp, de uma suposta assessora de Rafa, o cabeleireiro percebeu que os contatos armazenados na agenda desapareceram, ao mesmo tempo em que a farsante silenciou a ligação.

Segundos após o crime ser consumado, diversas pessoas telefonaram para a vítima, perguntando se ela estava bem ou precisando de recursos. Para as autoridades, naquele momento, os golpistas hackearam o aplicativo de mensagens de Teodoro e começaram a pedir dinheiro para os contatos de sua lista, num golpe em escalada.

Duas clientes do cabeleireiro foram contatadas pelos farsantes. A elas, foram solicitadas transferências via Pix de R$ 1,5 mil. As operações não chegaram a ser executadas:

“Nossa intenção é conscientizar a população a ter mais cuidado com ligações que solicitam códigos e dados pessoais. Com as ocorrências feitas, fica a cargo da Polícia investigar e prender os criminosos”, complementa Rafa.

Números

Pesquisa do Datafolha e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de agosto de 2024 aponta que, mais de 4,6 mil brasileiros são alvos de tentativas de golpes financeiros a cada hora. Os dados foram estimados a partir de um levantamento com 2.508 pessoas, de diferentes regiões do País, realizado entre os dias 11 e 17 de junho.