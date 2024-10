Crianças têm entrada gratuita neste sábado (12) no Parque Bambuí Campos do Jordão

Famosa pelo gostoso clima das montanhas, alta gastronomia e lindos parques junto à natureza, Campos do Jordão/SP fica ainda mais charmosa na primavera. Por sinal, uma ótima opção para curtir o Dia das Crianças num divertido passeio em família. Pensando nisso, o Parque Bambuí –do Grupo Toriba– irá presentear as crianças (até 12 anos de idade) com entrada gratuita neste sábado (12).

A equipe de recreação do Parque, com atividades aos finais de semana –das 10h às 15h– promete muita animação para comemorar a data. O local também conta com três lindos lagos, barcos a remo, bikes e trilhas a pé e a cavalo (aos sábados). Sem esquecer da Maria-fumaça, uma charmosa locomotiva a vapor de 1920, e lindas obras de arte espalhadas pelo gramado.

GASTRONOMIA – Na rota da alta gastronomia de Campos do Jordão, o Parque conta com o restaurante Casa Bambuí, uma parceira do Grupo Toriba com a chef Anouk Migotto, e a famosa cervejaria Boteco Gård Bambuí.

A culinária da Casa Bambuí é baseada na chamada comida afetiva, numa fusão de técnicas franco-italianas, valorizando o sabor e a frescura dos produtos locais. O restaurante Casa Bambuí (@casa.bambui) funciona todos os dias, das 12h às 17h (por ordem de chegada).

O Boteco Gård Bambuí, microcervejaria artesanal que tem sua segunda unidade instalada dentro do Parque, é um um verdadeiro refúgio para apreciar deliciosos petiscos e boas cervejas em um ambiente acolhedor e pitoresco. O Boteco Gård Bambuí (@gardcervejaria) funciona todos os dias, das 11h às 17h (por ordem de chegada).

É BOM SABER – Especificamente para o Dia das Crianças (dia 12), crianças de até 12 anos de idade têm gratuidade no ingresso do Parque Bambuí– incluindo recreação monitorada, passeio de barco a remo, bike e acesso às trilhas a pé. Também poderão fazer o passeio de Maria-fumaça como cortesia. O passeio a cavalo é cobrado à parte.

SERVIÇO

PARQUE BAMBUÍ EM CAMPOS DO JORDÃO

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 17h (entrada até 16h)

Endereço: Rua Fausi Rachid, número 871, Jardim Toriba, Campos do Jordão/SP

Ingressos: A entrada ao Parque Bambuí custa R$50,00 por pessoa (preço promocional), incluso estacionamento, passeio de barco, passeio de bike e acesso às trilhas. Passeio a cavalo é cobrado à parte (aos sábados/sob consulta). Passeio de Maria-fumaça custa R$25,00 por pessoa. Aniversariantes e crianças menores de 2 anos não pagam. DIA DAS CRIANÇAS – Neste sábado (12 de outubro), crianças de até 12 anos terão ingresso gratuito e o passeio de Maria-fumaça como cortesia.

Para jordanenses: Moradores de Campos do Jordão (com comprovante) têm gratuidade no ingresso às terças, quartas e quintas-feiras. Apenas o estacionamento é pago (R$ 20,00).

Informações: pelo site ou insta @parquebambui