Crianças ganham dia de lazer no São Caetano Esporte Clube

Na última terça-feira (10), as dependências do São Caetano Esporte Clube ganharam um colorido especial, com a visita animada das crianças da Ação Social Paschoal Bianco. O dia de lazer foi idealizado por Edilene Ramos Tinoco, coordenadora do Projeto Fazer Criativo, que foi prontamente atendida pelo vice-presidente do clube, Justino Di Lullo, e sua esposa Clelia Di Lullo, assim como o presidente Lino Marroco.

O grupo de 54 crianças entre 6 e 14 anos pôde usufruir das piscinas, quadras, parque, churrasqueira e espaços de convivência, ganhando uma vivência memorável de diversão. “Só tenho a agradecer a generosidade de todos que nos atenderam e ajudaram a fazer a alegria dessas crianças. Com certeza elas vão lembrar desse dia para sempre”, afirma Edilene.

BRINQUEDOS

Quem também contribuiu com a iniciativa foi a empresa de brinquedos Gulliver, que marcou presença oferecendo brinquedos para tornar a experiência ainda mais rica, saudável e completa.

Os pequenos se divertiram com diversas brincadeiras lúdicas, como futebol de botão e o forte apache, soltando a imaginação e usufruindo de um dia cheio de alegria.