Crescimento no crédito público em 2024 destaca importância da Desenvolve SP para o setor

O crédito liberado pela Desenvolve SP para gestões municipais cresceu 15% entre janeiro e outubro de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. No ano passado, o valor foi de R$ 368 milhões, enquanto, neste ano, ultrapassou R$ 552 milhões, atendendo aos planos de negócios de 86 prefeituras paulistas.

Com esses recursos, gestores públicos investiram em melhorias essenciais, como saneamento básico, iluminação pública, geração própria de energia com placas fotovoltaicas, reforma e implantação de prédios públicos, pavimentação, além da aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, entre outras benfeitorias.

Sete das 16 regiões administrativas do Estado de São Paulo registraram aumento no crédito liberado pela Desenvolve SP nos dez primeiros meses de 2024, em comparação com o ano passado. Entre os destaques, estão as regiões de Marília (298%), São José do Rio Preto (167%), Araçatuba (136%), Presidente Prudente (100%), Franca (84%), Vale do Paraíba/Litoral Norte (75%), Itapeva (29%) e Campinas (6%).

De janeiro (2023) a outubro (2024), a Desenvolve SP liberou R$ 1,7 bi em crédito para 2.657 empresas e 106 prefeituras, um crescimento de 36% em relação a gestão anterior (R$ 1,3 bi).

Sustentabilidade: Linha Desenvolve Mulher cresce em 80%

O crédito destinado para as micro, pequenas e médias empreendedoras paulistas pelas linhas Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável cresceu 80% entre 2023 e 2024, passando de R$ 2,98 milhões para R$ 8,35 milhões. No total, essas linhas já desembolsaram cerca de R$ 11,35 milhões investimento em máquinas e equipamentos nos setores do comércio, indústria, construção e serviços.

Investimento em usina fotovoltaica impulsiona economia

Com matriz em Ourinhos, a Bolo Lá Dcasa se transformou em uma franqueadora de sucesso. “A usina fotovoltaica já está funcionando na nossa matriz já é possível sentir a redução das contas. Estamos muito satisfeitos com solução implantada. Há transferência de créditos de kilowatts gerados para abater nas contas das filiais. Com essa economia, começamos a testar fornos elétricos, alternativos ao gás de cozinha e com menor impacto ao meio ambiente.”, afirmou a empreendedora Evelize Pereira Ziglio, que buscou crédito da Desenvolve SP.

Inovação: investimento em tecnologia impulsiona mercado de retinógrafos

O crédito da Desenvolve SP permitiu que a Phelcom Technologies, instalada em São Carlos, desenvolvesse e colocasse no mercado retinógrafos que hoje já alcançam pessoas fora do país. “Percebemos que precisávamos de um plano de financiamento, dar um passo para construir toda a estrutura da empresa. Foi um avanço tecnológico, com melhorias em telemedicina e inteligência artificial”, afirma Flávio Pascoal Vieira, um dos fundadores da empresa.

Histórico e Desenvolvimento

Em 15 anos de operações, a Desenvolve SP já desembolsou R$ 7,91 bilhões, atendendo 236 prefeituras e 15.600 planos de negócios apresentados por 12.246 empresas instaladas em 468 cidades. O total em desembolsos para planos de negócios voltados à sustentabilidade chega a quase R$ 769 milhões. Somente para projetos ligados à inovação, foram mais de R$ 382 milhões liberados pela instituição financeira.

Crédito Emergencial registra 100 atendimento em uma semana

Após a falta de energia em 11 de outubro no Shopping 25, no Brás, a Desenvolve SP criou duas linhas emergenciais para auxiliar os comerciantes afetados. Uma linha é voltada para investimentos e outra para capital de giro, ambas com taxas de juros a partir de 0,95% ao mês.

A linha para investimentos tem limite de até R$ 300 mil por empresa e será voltada para investimento com prazo de até 60 meses de pagamento, com 12 meses de carência. Já a linha de capital de giro terá até 36 meses para pagamento e 6 meses de carência, com liberação de até R$ 100 mil por comércio. Para ter acesso ao crédito, o empreendedor não pode ter restrição em CND, CADIN ou CRF e precisa estar em conformidade com a política de crédito.