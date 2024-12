Crescimento alarmante de latrocínios e homicídios em São Paulo

O aumento de 13,1% no número de vítimas de latrocínio em São Paulo entre 2023 e 2024 é um alerta preocupante. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o número de mortes subiu de 145 para 164 entre janeiro e novembro deste ano. O crescimento foi mais acentuado na capital, onde os casos aumentaram 32,4%, passando de 37 para 49.

Além do latrocínio, os homicídios dolosos também apresentaram alta de 6,8%, com 2.379 vítimas em 2024. Apesar da cidade de São Paulo concentrar 18,8% desses casos, o estado conseguiu manter o menor número de homicídios em 24 anos, conforme a SSP. Contudo, a preocupação cresce com o aumento contínuo dos casos de estupros, que já registram quatro anos consecutivos de crescimento. O total subiu de 13.349 em 2023 para 13.483 em 2024.

Para combater esses desafios, a SSP tem implementado várias iniciativas, como a criação de novas Delegacias de Defesa da Mulher e o lançamento do aplicativo SP Mulher Segura, ambos voltados à proteção das vítimas. Também foram realizadas operações específicas para desarticular redes de receptação e aumentar o policiamento nas áreas mais afetadas.

Em conclusão, embora os dados sejam alarmantes, a SSP destaca que está tomando medidas para reverter essa tendência e melhorar a segurança da população. O sucesso dessas ações será fundamental para combater o aumento da criminalidade e proteger as comunidades vulneráveis.