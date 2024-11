Cresce o número de crianças em situação de rua em SP

O cenário das crianças em situação de rua na cidade de São Paulo revela um quadro alarmante. Dados recentes apontam que 3.961 menores de 18 anos vivem nas ruas da capital paulista, correspondendo a 46% do total de crianças e adolescentes nessa condição em todo o Brasil. Este crescimento, registrado ao longo da última década, apresenta um aumento de 12 vezes no número de jovens desabrigados, passando de 309 em 2013 para os atuais quase quatro mil.

O levantamento, conduzido pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais (ObPopRua/UFMG) e divulgado pela GloboNews, destaca que a cidade abriga 86.344 pessoas em situação de rua, das quais 5% são menores. Apesar do percentual não ter crescido significativamente ao longo dos anos, a quantidade expressiva de crianças e adolescentes vivendo nas ruas da maior metrópole da América Latina acende um alerta entre especialistas.

André Luiz Dias, coordenador do ObPopRua da UFMG, sublinha a urgência de uma intervenção imediata por parte das autoridades municipais: “É inadmissível que essa situação persista. A prefeitura possui os dados necessários para realizar uma força-tarefa e encaminhar soluções urgentes para essas famílias”, afirma.

A problemática é ainda mais grave quando se considera que a subnotificação pode mascarar números ainda maiores. São Paulo detém uma das menores taxas de atualização cadastral do Cadastro Único entre as capitais brasileiras, sugerindo que muitos casos não estão devidamente registrados. Além disso, a ausência dessa população nos levantamentos demográficos do IBGE limita ainda mais a compreensão completa do problema.

Especialistas também chamam atenção para a alta vulnerabilidade dessas crianças à violência e ao trabalho infantil. Segundo Marcos Antonio da Silva, coordenador do Projeto Meninos e Meninas de Rua, os menores enfrentam riscos constantes nesse ambiente hostil. Em 2023, foram reportadas 305 denúncias de violência contra pessoas em situação de rua na capital paulista, com um terço das vítimas sendo menores.

Os impactos sobre o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças são severos. As condições adversas nas ruas comprometem aspectos fundamentais do crescimento infantil, especialmente na primeira infância, aumentando os riscos de problemas crônicos futuros.

Apesar dos esforços anunciados pela Prefeitura de São Paulo para ampliar as vagas de acolhimento e oferecer suporte às famílias em situação vulnerável, como o Auxílio Reencontro Moradia e o Programa Renda Mínima, especialistas ressaltam a necessidade urgente de políticas públicas abrangentes e efetivas que contemplem toda a família e priorizem o apoio às mulheres responsáveis por essas crianças.

O cenário atual demanda ações coordenadas e integradas entre diversas esferas governamentais e sociais para mitigar este problema complexo que afeta milhares de jovens na cidade. É crucial que medidas preventivas e estruturais sejam implementadas para assegurar condições dignas e um futuro mais promissor para essas crianças.