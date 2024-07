Crédito da Desenvolve SP para o setor público da Capital e Grande SP sobe 179% no 1º semestre

Mais de R$ 99,5 milhões foram liberados em crédito da Desenvolve SP para as prefeituras da Região Metropolitana de São Paulo no 1º semestre de 2024. O valor corresponde a um crescimento de 179% em relação ao mesmo período do ano passado.

Se somado o auxílio financeiro da agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico ao setor privado (micro, pequenas e médias empresas), o total chega a quase R$ 165 milhões, uma alta de 14,7% na comparação entre os seis primeiros meses deste ano e o 1º semestre de 2023.

Das 29 cidades que compõem a Região Administrativa (RA) de São Paulo, vinte tiveram financiamentos liberados em 2024 para gestões municipais e empreendedores(as). Alguns dos investimentos (público e privado) contemplados pelo crédito da Desenvolve SP estão: iluminação pública, ginásios poliesportivos, reforma de prédios públicos, pavimentação, além de projetos de empresas ligados à inovação e à sustentabilidade, por exemplo.

Para saber mais sobre as linhas de crédito da Desenvolve SP, entender o que a sua empresa precisa e como acessar as modalidades de financiamento, clique aqui no site. A Desenvolve SP também está no Instagram, LinkedIn e TikTok.