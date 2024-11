Crédito da Desenvolve SP cresce 100% na Região de Presidente Prudente

Cidades da Região Administrativa de Presidente Prudente estão realizando obras e melhorias essenciais para os moradores após tomarem crédito da Desenvolve SP.



Em Anhumas, a verba liberada pela agência de fomento paulista está sendo usada na implementação de usina fotovoltaica para geração própria de energia. Já em Presidente Venceslau, o crédito da Desenvolve é destinado para o sistema de tratamento de esgoto. Em Junqueirópolis, as obras são de implantação e reforma de prédios públicos.



De janeiro a outubro deste ano, foram R$ 4,3 milhões liberados pela Desenvolve para planos de negócios apresentados pelas prefeituras. Já para as micro, pequenas e médias empresas, o valor foi de R$ 4,45 milhões. O total portanto – de quase R$ 8,8 milhões -representa uma alta de 100% em relação ao mesmo período de 2023.



Saneamento básico – coleta de esgoto enfim chega a bairro em Presidente Venceslau



A Prefeitura de Presidente Venceslau tomou R$ 2,6 milhões em crédito da Desenvolve SP para levar coleta de esgoto a 108 famílias no bairro Vencesville, que foi aprovado em 1984 e nunca teve este tipo de infraestrutura. As obras começaram em maio deste ano e irão melhorar o saneamento básico da área. Cerca de 65% das obras já foram concluídas, com a etapa de instalações das tubulações nas vias do bairro já finalizada. Os resíduos serão direcionados para a Estação de Tratamento de Esgoto Sul.



Geração de emprego – empresa compra ambulância e contrata mão de obra em Presidente Prudente



Localizada em Presidente Prudente, a Luanda Empresas, especializada em aluguel de veículos, máquinas e equipamentos para obras, procurou a Desenvolve SP para aumentar o seu portifólio de produtos. O empresário Anderson Moisés Arndt investiu em uma ambulância S10 zero km e, para ela, contratou um motorista e um técnico em enfermagem. O veículo foi alugado para uma obra de linha de transmissão de energia entre Capão Bonito e Botucatu.



“Abrimos duas vagas de trabalho que não tínhamos antes. A parceria com a Desenvolve SP foi fundamental para o desenvolvimento da nossa empresa. Acredito que essa experiência pode servir de inspiração para outros pequenos empresários. Estamos determinados a continuar buscando mais oportunidades de crédito junto à Desenvolve SP para expandir ainda mais nossas operações”, afirmou o sócio administrador da empresa.



Histórico de Apoio ao Desenvolvimento



Em 15 anos de atuação, a Desenvolve SP já desembolsou R$ 7,91 bilhões, apoiando 236 prefeituras e 15.600 projetos de negócios em 468 cidades. Desse total, R$ 769 milhões foram destinados a iniciativas sustentáveis, e R$ 382 milhões financiaram projetos de inovação, fortalecendo o desenvolvimento econômico e ambiental no Estado de São Paulo.



Sobre a Desenvolve SP



A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).