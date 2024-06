Crea-SP realiza evento gratuito sobre recuperação hídrica em SP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), realizará, gratuitamente, na próxima quinta-feira (06/06), às 15h, o seminário Meio Ambiente: Restauração e Reabilitação de Rios Urbanos, no coworking Nestor Pestana (Rua Nestor Pestana, 87, Consolação). As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site .

O evento será dividido em painéis apresentados por convidados especialistas, que abordarão os seguintes temas:



1. A recuperação dos rios e requalificação do entorno, com Rodrigo Ohtake e Eduardo Jorge;

2. Técnicas de Restauração Verde, com Juliana Alencar e Gustavo Asciutti;

3. Expansão Urbana x Recursos Hídricos, com Nelson de Campos Lima, Antonio Iris Mazza e Lacir Ferreira Balduscco.

Na véspera do encontro, dia 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, que dará mais força para que sejam debatidas soluções para o estado de São Paulo, com relação à proteção dos recursos hídricos de dois importantes rios, o Tietê e o Pinheiros. Desde 2023, o Crea-SP trabalha em conjunto à Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas (Seclima) do município, em ações de preservação do descarte de resíduos poluentes e ocupações irregulares em áreas de mananciais, com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de proteger esses locais e estabelecer o diálogo de maneira que integre a sociedade civil e a área tecnológica na gestão pública.

“Nós demos o pontapé inicial, já que temos recursos que contribuirão para chegar aonde queremos mais rápido. Porém, não cabe apenas ao braço técnico. Precisamos que o processo tenha também a contribuição da gestão pública e sociedade civil, e que isso escalone de maneira mais rápida atingindo mais e mais pessoas. Assim, estabelecemos um ecossistema que facilita a tomada de decisões com base nas demandas tratadas nos painéis. Um evento de discussão sobre esse assunto é de extrema importância, já que profissionais habilitados e capacitados são os principais responsáveis pela ação transformadora capaz de revitalizar e restaurar os rios”, comenta a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey.

Evento: Meio Ambiente: Restauração e Reabilitação de Rios Urbanos

Quando: 06/06, quinta-feira

Horário: às 15h

Onde: Coworking Nestor Pestana (Rua Nestor Pestana, 87, Consolação, São Paulo/SP)