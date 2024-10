Crea-SP busca projetos para nova sede

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) está com um concurso aberto em busca de projetos para a nova sede da autarquia, que será construída na capital paulista e tem inauguração estimada para o final de 2026. Profissionais com atribuição para desenvolver Estudo Preliminar Arquitetônico, e que têm registro ativo, podem participar da iniciativa. As inscrições são gratuitas e virtuais, via formulário disponível no site, e podem ser feitas até o dia 11 deste mês. Já o prazo para apresentação das propostas encerra em 25/11.

“Estamos empenhados em resolver uma demanda de unificar os serviços e atendimento do Crea-SP em um só espaço, estabelecendo uma sede central. Vamos aproveitar essa oportunidade para evidenciar o talento dos nossos profissionais e reforçar a importância da área tecnológica”, afirma a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey.

O concurso selecionará os três melhores Estudos Preliminares Arquitetônicos, fase inicial do projeto de qualquer edificação. É importante lembrar que, apesar do nome, esse trabalho pode ser assinado tanto por arquitetos quanto por engenheiros, uma prerrogativa defendida pelo Conselho.

O terreno fica na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, local que concentrará a Administração e todos os serviços que atualmente estão distribuídos em outros endereços, como na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Rua Nestor Pestana, Avenida Angélica e Avenida Rebouças. A centralização visa promover sinergia e agilidade, além de otimização orçamentária-financeira.

Como concorrer

Os interessados devem preencher o formulário e enviar a documentação exigida, incluindo a Certidão de Registro e Quitação e documento de identidade.

O projeto deve atender ao plano de necessidades e memorial descritivo que auxilia os participantes ao definir a metragem das áreas e outros critérios classificatórios, como, por exemplo:

As propostas precisarão considerar que o terreno possui 6 mil metros quadrados e respeitar as diretrizes de Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Código de Obras e demais normas estaduais e municipais;

O edifício projetado deverá ter até nove pavimentos (subsolo, térreo e sete andares), com capacidade para abrigar aproximadamente 570 pessoas;

E incluir também um auditório de 500 lugares, com acesso independente, fachada ativa com espaço para restaurantes, áreas logísticas (docas e depósitos), e estacionamento para 200 a 300 vagas, além de outras especificações presentes no edital.

As inscrições serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, de acordo com critérios e pontuações estabelecidos, e os três melhores colocados receberão prêmios, sendo R$ 360 mil e o direito de firmar contrato para a elaboração do anteprojeto e do projeto executivo para o primeiro; R$ 65 mil, para o segundo; e R$ 20 mil, para o terceiro.