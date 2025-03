Outlet Premium Imigrantes promove Crazy Sale com descontos imperdíveis

No mês do consumidor, o Outlet Premium Imigrantes realiza, de 21 a 23 de março, a Crazy Sale, sua tradicional campanha que combina descontos sobre descontos em cima dos valores já remarcados de renomadas marcas nacionais e internacionais, como Nike, adidas, Levi’s e Lacoste, e entretenimento, em um final de semana especial, recheado de atrações surpresa que prometem agradar toda a família.

Entre as marcas do segmento esportivo, objeto de desejo dos clientes que frequentam o Outlet durante o final de semana de descontos, um dos destaques é a Puma, que nesta edição da Crazy Sale oferece 30% de desconto em todos os produtos da loja (com exceção de itens do Palmeiras).

Na Fila, todos os produtos da loja estarão com 30% de desconto durante os três dias da ação. Já a Nike oferecerá desconto progressivo, sendo 10% de desconto na compra de duas peças, 20% de desconto em três peças e 20% de desconto em três peças ou mais.

Em vestuário, a Puket oferecerá de 40% a 50% de desconto em coleções selecionadas, enquanto a Tip Top aplicará um desconto de 50% em itens selecionados. Já a Usaflex, famosa por seus confortáveis, dará até 70% de desconto nos calçados durante a Crazy Sale*.

*Todos os produtos em promoção estão sujeitos a disponibilidade de estoque. Verifique a disponibilidade antecipadamente no seu Outlet preferido

Além dos descontos em diferentes marcas nacionais e internacionais, os clientes que forem ao Outlet durante este final de semana poderão, ainda, aproveitar ações especiais nos restaurantes e cafeterias disponíveis no Outlet.

Um deles é a Applebee’s. Durante este final de semana, na compra de uma salada + prato principal + sobremesa o cliente paga a partir de R$ 49,90. Na Casa Bauducco, itens selecionados de empório e bazar terão desconto acima de 30%, enquanto na Havanna, famosa por seu doce de leite argentino, será aplicado um desconto de 30% a 50% em produtos selecionados.

Neste final de semana, além destas ações, os clientes que estiverem pelo local poderão curtir, ainda, música e ativações surpresa que prometem encantar toda a família. Além do ambiente open mall, que permite um passeio agradável em uma área arborizada, o Outlet oferece um espaço pet, onde os tutores podem se divertir com seus pets nos intervalos entre as compras. A área conta com bebedouros, brinquedos que estimulam o gasto de energia e possui piso especial, que protege as patas dos animais, além de sacos cata-caca.

Serviço

Crazy Sale no Outlet Premium Imigrantes

Data: 21, 22 e 23 de março

Horário: Das 9h às 21h

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.