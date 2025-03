Oxford abre nova unidade no Outlet Premium Imigrantes

Com foco na conquista de boas oportunidades para seus clientes, a partir desta sexta-feira (14), o Outlet Premium Imigrantes conta com uma nova unidade da Oxford, empresa famosa por suas porcelanas de alta qualidade, para reforçar seu time de lojas especializadas em produtos para casa e decoração.

Com mais de 200m², a marca abre sua primeira unidade no estado de São Paulo no formato Outlet e conta com produtos das mais diferentes linhas, com coleções icônicas em porcelana, para garantir ainda mais opções aos clientes do Outlet, comercializados com descontos expressivos.

Para recepcionar os clientes e celebrar a abertura no Outlet, a Oxford oferecerá um welcome coffee a partir das 10h para todos os clientes que passarem pela nova unidade.

A Oxford funciona diariamente, de acordo com o horário de funcionamento do empreendimento, das 9h às 21h e é a opção perfeita para aqueles que querem renovar sua cozinha ou presentear com itens de qualidade.

Atualmente, o Outlet Premium Imigrantes conta com mais de 100 operações, entre lojas e quiosques, de marcas renomadas nacionais e internacionais dos mais diversos segmentos.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 18/ Hora adicional R$ 3.