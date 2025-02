Cratera em Paraisópolis e Deslizamentos Marcam Dia de Tempestade em São Paulo

Uma significativa cratera surgiu no bairro de Paraisópolis, localizado na zona sul da capital paulista, como consequência das intensas chuvas que afetaram a região na noite de sexta-feira, 31 de março.

A erosão foi registrada na Rua Doutor José Pedro de Carvalho Lima, onde um veículo ficou posicionado na borda da cratera, representando um sério risco de queda.

A Subprefeitura do Campo Limpo anunciou a interdição total da área afetada, alertando sobre a possibilidade de novos deslizamentos de terra. Em nota oficial, a subprefeitura informou que realizará inspeções adicionais ao longo da semana para monitorar a situação.

No sábado, 1º de abril, diversas localidades do estado de São Paulo ainda enfrentavam dificuldades devido a alagamentos e deslizamentos provocados pelas chuvas da noite anterior. O alerta severo emitido pela Defesa Civil abrangeu não apenas a capital, mas também cidades vizinhas, com Guarujá recebendo um aviso extremo.

Alagamentos foram observados em municípios como Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo, além de Franco da Rocha, Caieiras e Guarulhos na Grande São Paulo. Na cidade litorânea de Guarujá, aproximadamente 14 pessoas foram encaminhadas para abrigos e 40 precisaram se refugiar na casa de amigos ou familiares devido ao risco iminente de enchentes e deslizamentos — seis deslizamentos foram confirmados na região.

As autoridades continuam em alerta, com várias áreas ainda sob água e operações da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em andamento para atender às emergências.

Na cidade de São Paulo, as chuvas causaram inundações em diversas vias, incluindo a Marginal Tietê, além do transbordamento de córregos na zona leste e ocorrências de desabamentos. O Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 19 chamadas relacionadas à queda de árvores.

O Jardim Pantanal, uma área historicamente afetada por alagamentos situada na várzea do rio Tietê, novamente se viu inundado. O mesmo ocorreu com o Jardim Helena, vizinho àquela localidade.

Um incidente grave também foi reportado: um trem da linha 7-Rubi da CPTM descarrilou devido a um deslizamento de terra nas proximidades da estação Botujuru em Campo Limpo Paulista. Como resultado desse evento, a circulação na linha está suspensa entre as estações Francisco Morato e Botujuru desde o início do dia.

O deslizamento é atribuído às fortes chuvas ocorridas durante a madrugada. O sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi ativado para prestar assistência na área afetada.

As equipes responsáveis pela manutenção estão atuando para remover o trem descarrilado. Devido à paralisação da linha 7-Rubi, o Expresso Turístico programado para operar até Jundiaí foi cancelado neste sábado.