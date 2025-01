Chuvas intensas impactam lavouras no Centro-Norte e Matopiba

A primeira edição do Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA) deste ano aponta precipitação expressiva nas principais regiões produtoras do país. O volume foi mais intenso na Região Centro-Norte e no Matopiba, onde a chuva ainda não havia se estabilizado. Essa condição favoreceu o avanço da semeadura e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. No entanto, o excesso de precipitação em algumas áreas prejudicou a maturação e a colheita dos cultivos mais adiantados. Já na Região Sul e em parte de Mato Grosso do Sul, os volumes foram menores, resultando em restrições hídricas em algumas lavouras.

Condições climáticas e impacto nos cultivos

Os dados espectrais indicam boas condições de desenvolvimento agrícola na maioria dos estados. Apesar do atraso na semeadura da soja, o índice de vegetação (IV) da safra atual se aproximou ou superou os maiores valores da safra passada e da média histórica. Esse cenário foi impulsionado pelo menor escalonamento do plantio e pelas condições climáticas favoráveis. Entretanto, em Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, houve redução ou desaceleração no crescimento do índice, reflexo das condições adversas no último período.

Para os cultivos irrigados, como o arroz, as condições são favoráveis em todos os estados, graças à alta incidência de radiação solar. No entanto, observou-se uma redução no nível dos reservatórios em parte do Rio Grande do Sul, exigindo um aporte hídrico intermitente para algumas lavouras.

Sobre o Boletim de Monitoramento Agrícola

O BMA é uma publicação mensal desenvolvida em colaboração entre a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Grupo de Monitoramento Global da Agricultura (Glam). O relatório também conta com informações coletadas em campo por agentes especializados.

A versão completa do Boletim está disponível para consulta no site oficial da Conab.