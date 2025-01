Cracolândia: comerciantes enfrentam queda nas vendas apesar do aumento policial na região

Embora comerciantes na região da Cracolândia tenham notado um aumento na presença policial, a circulação de pessoas ainda permanece abaixo do ideal, impactando negativamente os negócios locais.

A Prefeitura de São Paulo, em conjunto com o governo estadual, implementou medidas como a instalação de grades na área em junho de 2024, conforme reportado pela Agência Brasil.

Entre os dias 1º de janeiro e 29 de dezembro de 2024, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou um total de 12.227 boletins de ocorrência relacionados a crimes de roubo e furto na Cracolândia, uma área que abrange partes dos bairros República, Santa Cecília, Campos Elísios, Vila Buarque, Santa Ifigênia e Higienópolis, no centro da capital paulista.

Isso representa uma média alarmante de 33 crimes por dia, conforme dados coletados pela Globonews. As ocorrências englobam tanto assaltos a estabelecimentos comerciais quanto crimes perpetrados contra indivíduos em via pública ou dentro de veículos.

Os registros indicam que os celulares são os itens mais frequentemente almejados pelos criminosos. Além disso, carteiras, dinheiro e bolsas também figuram entre os objetos alvo dos assaltantes.

Em 2023, a SSP começou a contabilizar as ocorrências a partir do dia 10 de abril. Durante esse período, foram registrados 9.496 crimes até dezembro. Comparativamente ao ano anterior, quando houve 8.641 registros entre abril e dezembro — uma redução de 9% — a média diária de crimes diminuiu ligeiramente de 36 para 33.

A escalada da criminalidade levou diversos comerciantes a fechar suas portas em 2024. Ângela Oliveira, proprietária de uma loja de eletrônicos que foi saqueada em novembro de 2023, relata as dificuldades enfrentadas: “Fiquei meses para quitar dívidas com clientes e restaurar a loja após o ataque”. Após esse episódio traumático, ela optou por mudar sua loja para outro local.

José Paulo de Souza, diretor comercial que também enfrentou problemas semelhantes ao ter sua loja invadida por usuários de drogas em fevereiro de 2024, reconhece uma melhora na segurança na região. “Temos policiais atuando durante todo o dia e à noite”, destaca ele. No entanto, a diminuição da movimentação no centro ainda afeta seus negócios; ele fechou quatro das nove lojas que possuía na área nos últimos meses.

Os comerciantes estão otimistas com a mudança da sede administrativa do governo paulista para o centro da cidade, acreditando que isso poderá intensificar o policiamento e atrair mais visitantes para a área. Esta transferência faz parte do plano do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que visa concentrar todas as secretarias no coração da capital.

Atualmente, cerca de 60 servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania já começaram a trabalhar no novo edifício central. A primeira fase dessa transição é exclusiva para essa secretaria e está passando por adequações estruturais necessárias que devem ser concluídas até o final deste ano.

A SSP informou que as melhorias na segurança continuarão sendo implementadas em 2025, com novas viaturas sendo alocadas em pontos estratégicos do centro. Segundo dados oficiais, em 2024 foram registradas 11 mil vítimas a menos em comparação ao ano anterior nas áreas mais afetadas pela criminalidade.

A Prefeitura de São Paulo ainda não respondeu aos questionamentos feitos por esta reportagem até o fechamento da matéria.

A SSP enfatizou que as iniciativas recentes visam não apenas melhorar a segurança pública mas também revitalizar o centro da cidade, onde houve uma queda contínua nos índices de roubos e furtos desde abril de 2023. A expectativa é que esses esforços tragam resultados positivos tanto para os comerciantes quanto para os cidadãos que frequentam essa importante região metropolitana.