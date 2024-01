CPTR Móvel e Painel de Vagas aproximam empresas de trabalhadores em busca de trabalho em Mauá

O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá, uma iniciativa do Ministério do Trabalho em parceria com a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, oferece 197 vagas de trabalho na cidade e também em Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e São Paulo. Apenas em janeiro, o CPTR de Mauá já apresentou 874 novas vagas de trabalho.

Algumas vagas não exigem escolaridade, enquanto outras podem exigir ensino fundamental incompleto ou completo, ensino médio incompleto ou completo e outras exigem ainda Carteira Nacional de Habilitação na categoria “E” e curso sobre movimentação de cargas perigosas.

Entre as oportunidades, há vagas para motorista carreteiro, de caminhão e ônibus, operador de retroescavadeira, pedreiro, servente de obras, vigilante, zelador, auxiliar de logística, de limpeza, de linha de produção e de cozinha, ajustador mecânico, ajudante geral, entre outras, num total de 197 postos de trabalho.

Já o CPTR Móvel é um serviço que vai aos bairros e possibilita que os trabalhadores e trabalhadoras possam se inscrever para cursos de qualificação profissional. Além disso, suas informações ficam disponíveis quando surgirem vagas com seu perfil. O CPTR faz a mediação entre trabalhador e empresa.

O CPTR Móvel estará estacionado próximo às feiras livres, na terça-feira (30/01), das 9h às 12h, na rua Guerino Boscariol; na quarta-feira (01/02), das 9h às 12h, será a vez do Jardim Santa Lídia receber o serviço na rua Ricardo Gonçalves; e na quinta-feira (02/02), também das 9h às 12h, estará na Vila Vitória, na tradicional feira livre da Avenida Portugal.

O Painel de Vagas do CPTR integra o programa Emprega Mauá. Ele é atualizado semanalmente e divulgado nos canais oficiais da Prefeitura de Mauá. O atendimento presencial na unidade é realizado na rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O profissional deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa).

