CPTM, Rede Circulare e equipe Eurofarma-RC Stock Car encerram Campanha Acelerando pelo Meio Ambiente

Depois de percorrer 11 pontos em 8 municípios durante a temporada 2024 da Stock Car, a campanha Acelerando pelo Meio Ambiente, realizada pela equipe Eurofarma-RC em parceria com a Circulare, chega ao fim. Ao todo, foram arrecadadas mais de 7 toneladas de eletrônicos, além de promover consciência ambiental.

“Aproveitamos a paixão das pessoas pelo automobilismo para falar de um assunto fundamental, que é o descarte correto de eletrônicos, e o resultado foi incrível. As pessoas paravam, descartavam e ainda agradeciam. Foi formidável”, disse o piloto tricampeão Ricardo Maurício.

O encerramento da campanha acontece no dia 16 de dezembro, na Estação Brás da CPTM, com a presença dos pilotos tricampeões Ricardo Maurício, Daniel Serra, e do piloto Gaetano di Mauro. O V8 Stock Car da equipe também estará em exposição, próximo à linha de bloqueios (catracas).

Das 11h às 13h, serão trocados bonés autografados (limitados a 300) por itens de descarte como celulares quebrados, cabos de energia, notebooks, eletrodomésticos, entre outros. Não serão aceitos pilhas, lâmpadas, toners, baterias e TVs de tubo.

Quem quiser conhecer os pilotos e garantir os bonés autografados deve comparecer à Estação Brás da CPTM, entre 11h e 12h, horário em que eles acompanharão a ação. O carro ficará em exposição até o dia 18 de dezembro.

A campanha teve como objetivo principal promover a conscientização sobre o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos, incentivando a população a usar pontos de coleta para descartar equipamentos quebrados de forma ambientalmente correta. Desde sua criação, a ação passou por São Paulo, Goiânia, Mogi-Guaçu, Mogi Mirim, Sumaré, Rio Claro, Canoas e Joinville, com apoio da CPTM e da Whirlpool Corporation.

“Nossa missão é incentivar a economia circular e limpar o nosso planeta, promovendo acessibilidade à população, para que seja cada vez mais simples encontrar um ponto de descarte próximo à sua residência. Essa campanha nos ajudou a cumprir esse propósito, e já estamos programando algo ainda maior para a temporada 2025″, explica Livia Santarelli, Gerente de Marketing da Circular Brain.

Serviço:

Encerramento da Campanha Acelerando pelo Meio Ambiente

Data: 16/12/2024

16/12/2024 Horário: 11h às 12h (chegada do carro: 9h)

11h às 12h (chegada do carro: 9h) Local: Estação Brás – Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira (Serviço 710).

Sobre a CPTM:

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) transporta 1,6 milhão de passageiros por dia útil, cobrindo 196 km de extensão em 18 municípios, incluindo a capital paulista.