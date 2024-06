CPTM recebe Prêmio Consumidor Moderno como melhor empresa de transporte público

Na noite desta terça-feira (25/06) a CPTM recebeu o título de melhor empresa de serviços públicos no Prêmio Consumidor Moderno 2024, o que significa mais um reconhecimento do esforço da companhia em buscar a excelência no transporte de passageiros na região metropolitana de São Paulo.

O prêmio foi recebido pelo presidente da CPTM, Pedro Moro, que agradeceu o reconhecimento pelo trabalho realizado pelas quase 7 mil pessoas que compõem o quadro de colaboradores da companhia.

“A CPTM está no caminho certo, mas faz parte da nossa cultura estarmos sempre atentos às necessidades dos nossos passageiros para garantir, agora e sempre, viagens cada vez mais rápidas, seguras e confortáveis”, afirma Pedro sobre esse importante reconhecimento.

Para o presidente, a CPTM tem percorrido este caminho desde 2019, quando passou a rever todo o seu planejamento estratégico para se voltar ao atendimento do passageiro dentro do sistema. “Além disso, nos tornamos a primeira operadora a montar um comitê de clientes para que a Jornada do Cliente nos leve à excelência no atendimento. A nossa razão de existir é o passageiro”, completa.

O Prêmio Consumidor Moderno é realizado há 25 anos, reconhecendo as empresas no que se refere à excelência no atendimento ao consumidor, celebrando os profissionais e as grandes empresas que mais se destacam no mercado.