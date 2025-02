CPTM promove ações de saúde nas estações Guaianases e Tatuapé

A CPTM, em parceria com instituições de saúde, irá realizar duas ações de testagem rápida para HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), oferecendo diagnósticos precoces e acesso a profilaxias contra o vírus.

Nesta terça-feira (18/02), a Estação Guaianases receberá profissionais do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) IST/AIDS de Guaianases, que estarão disponíveis das 10h às 16h para a realização de testes rápidos de HIV, com resultado imediato. Além disso, haverá distribuição de autotestes para aqueles que preferirem realizar o exame em outro local, como oferta de PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) para pessoas que se enquadrem nos critérios de uso dessas medidas preventivas.

Já na quinta-feira (20/02), será na Estação Tatuapé. Desta vez o evento é em parceria com a Coordenação do Programa Estadual IST/Aids da Secretaria de Saúde. Entre 9h30 e 13h30, serão realizados testes rápidos de HIV e Sífilis por meio de punção digital, permitindo que mais pessoas conheçam seu status sorológico e tenham acesso a um diagnóstico precoce. Para aqueles que desejarem mais privacidade, será disponibilizada uma cabine para a realização do autoteste de HIV, com ou sem supervisão. Além disso, serão distribuídos preservativos, lubrificantes e a PrEP será oferecida para pessoas que possam ter se exposto ao vírus por meio de relações sexuais.

Serviço

Ação de saúde

Data: terça-feira (18/02)

Horário: das 10h às 16h

Local: Estação Guaianases, linha 11-Coral

Data: quinta-feira (20/02)

Horário: entre 9h30 e 13h30

Local: Estação Tatuapé, linhas 11-Coral e 12-Safira