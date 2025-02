Quatro estações da CPTM recebem campanha de multivacinação nesta semana

As estações São Miguel Paulista, Guaianases, Itaim Paulista e Engenheiro Goulart da CPTM recebem campanha de multivacinação para reforço de imunização de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, a campanha pretende fazer uma intensificação do calendário vacinal vigente. Para cada público-alvo haverá um grupo de imunizantes disponíveis no posto volante da estação.

De segunda-feira (17) a sexta-feira (21), os profissionais de saúde estarão na Estação Engenheiro Goulart para aplicar imunizantes para proteção contra a Paralisia Infantil, Rotavírus, Hepatite B e A, Tétano, Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela, Pneumonia, Meningites, HPV e Difteria.

Na segunda (17), na quarta (19) e na sexta (21), os postos volantes também estarão nas estações São Miguel Paulista, Guaianases, Itaim Paulista para aplicação das vacinas do calendário vigente.

As ações de multivacinação são necessárias para o enfrentamento do cenário epidemiológico que aponta a importância de ampliar a imunização da população. O objetivo é facilitar o acesso às vacinas, aumentar a cobertura vacinal e prevenir novos casos de doenças.

Haverá consulta no sistema de registro para acompanhar o histórico da pessoa, mas é importante apresentar a caderneta de vacinação.

Serviço

Campanha de Multivacinação

Local: Estação Engenheiro Goulart, que atende as linhas 12-Safira e 13-jade da CPTM

Data: segunda-feira (17) a sexta-feira (21)

Local: Estação São Miguel Paulista e Itaim Paulista, que atende a Linha 12-Safira, e Guaianases, que atende a Linha 11-Coral

Data: segunda-feira (17), quarta-feira (19) e sexta-feira (21)

Horário: sempre das 9h às 16h em todas as estações