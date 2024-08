CPTM levará simuladores de trens para a NT Expo em 2025

A CPTM confirmou sua participação na próxima edição da NT Expo, o principal evento da indústria metroferroviária. A empresa será responsável por uma das grandes novidades do evento em 2025: dois dos cinco simuladores de trens utilizados para treinamento e avaliação de maquinistas estarão em funcionamento durante a NT Expo, que ocorrerá de 22 a 24 de abril de 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

A presença da CPTM no evento visa demonstrar como a tecnologia pode ser aplicada no transporte público. O simulador é uma ferramenta essencial para o treinamento e a reciclagem de maquinistas, oferecendo uma experiência realista e prática. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer essa tecnologia de perto e entender seu papel na melhoria do serviço de transporte.

“Estamos entusiasmados em participar do evento e mostrar como a tecnologia pode aprimorar o transporte público. O simulador não é apenas uma ferramenta de treinamento, mas também uma demonstração do nosso compromisso com a qualidade e a inovação para nossos passageiros”, afirmou a empresa por meio de sua assessoria de imprensa.

Passageiros em alta

Com uma frota de 141 trens e 1.124 carros, a CPTM percorre diariamente 64.000 quilômetros, o equivalente a uma volta e meia ao redor do globo. Todos os dias, são realizadas 1.819 viagens, transportando em média 1,7 milhão de passageiros entre os subúrbios e cidades próximas ao centro de São Paulo, em uma extensão operacional de 196 quilômetros.

A qualidade do serviço prestado à população é evidenciada pelos índices de satisfação dos usuários, que superaram 84% em 2023. O aumento no número de passageiros transportados também reflete essa aprovação: o volume de usuários das linhas da CPTM saltou de 222,9 milhões em 2020 para 457,6 milhões em 2023. Segundo a empresa, a regularidade e pontualidade das viagens, hoje em 98%, são pilares da sua relação com os passageiros.

Os números a seguir ilustram a complexidade da gestão diária da CPTM: são 1,3 milhão de aberturas de portas por dia nas cinco linhas em operação, com picos de aglomeração nas estações, suportados por equipes que trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana.

A comunicação precisa entre a Central de Controle de Operações e os maquinistas garante a segurança das 45 mil viagens realizadas mensalmente. Esses profissionais são constantemente treinados e reavaliados em simuladores que emulam todas as séries de trens em operação e todas as rotas, simulando desde falhas nos equipamentos e vias até diferentes condições climáticas e situações críticas. Essa experiência estará disponível aos visitantes da NT Expo.

CPTM Serviços

A excelência adquirida pela CPTM desde sua criação, em 1992, permite à empresa expandir seu escopo de atuação. Durante a NT Expo, a CPTM aproveitará para divulgar sua nova unidade de negócios, a CPTM Serviços, que oferece consultoria em gestão do transporte ferroviário, aluguel de maquinário, logística, processos e outros serviços relacionados.

“Para a NT Expo, a participação da CPTM é extremamente relevante, pois a empresa é um dos pilares do transporte coletivo de passageiros e contribui diretamente para a eficiência da mobilidade urbana”, avalia Hermano Pinto Jr., diretor do portfólio de Infraestrutura da Informa Markets Brasil. “Além disso, os novos serviços de consultoria prestados pela CPTM se alinham diretamente com o momento atual do modal ferroviário e o ecossistema de logística e transporte multimodal que a Intermodal South America reunirá nos mesmos dias e local da NT Expo”, acrescenta.

NT Expo em 2025

A 23ª edição da NT Expo – Negócios nos Trilhos acontecerá de 22 a 24 de abril de 2025, no novo Distrito Anhembi, em São Paulo, em paralelo com a Intermodal South America. O evento reunirá empresas ligadas à operação de cargas e passageiros, eletrificação, fabricação de trens, manutenção, inspeção de vias permanentes e dormentes de concreto, entre outros setores. Marcas internacionais, incluindo empresas da Alemanha, Espanha e China, também estarão presentes.

“A NT Expo é um evento internacional que promove a interação e os negócios entre empresas da cadeia de transporte ferroviário de cargas e de passageiros. Trata-se de um modal estratégico para o Brasil, dada sua capacidade de movimentar grandes volumes de mercadorias e pessoas de forma eficiente e sustentável”, destaca D’Ascola.

A edição anterior, em 2023, reuniu mais de 100 marcas nacionais e internacionais, 50 palestrantes e mais de 4 mil profissionais do setor.

NT Expo – Negócios nos Trilhos – 23ª Edição

Data: 22 a 24 de abril de 2025.

Local: São Paulo Expo.

Horário: das 13h às 21h.

Mais informações: Clique Aqui.