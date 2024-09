CPTM lança campanha “Criança Feliz 2024” para arrecadação de brinquedos

A partir desta sexta-feira (13/09), a CPTM lança a campanha “Criança Feliz 2024” para arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação. Os itens serão doados a instituições de atendimento a meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social credenciadas aos Fundos Sociais Estadual e municipais durante a semana de comemoração do Dia da Criança, em 12 de outubro. As caixas coletoras para receber as doações vão estar nas 57 estações das cinco linhas da companhia até 09 de outubro.

Organizada pelo Comitê de responsabilidade Social e Cidadã da CPTM, a sexta edição da campanha traz o slogan “Criança que brinca é saudável e aprende com alegria” e tem o objetivo de garantir mais alegria ao dia dos pequenos. A expectativa é alcançar a marca de 2,2 mil brinquedos doados pelos passageiros e pelos próprios colaboradores da companhia.

Para o presidente Michael Cerqueira, iniciativas com cunho social da companhia é um compromisso para apoiar a população que vive no entorno dos 196 quilômetros da rede ferroviária da CPTM. “Para além da nossa responsabilidade com a prestação de um serviço de excelência com a mobilidade urbana, assumimos o importante papel de desenvolver ações sociais e cidadã como forma de ajudar de forma consistente as pessoas, especialmente as crianças, das nossas comunidades”, afirma.

Serviço

Campanha Criança Feliz 2024

Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Data: de 13/09 a 09/10