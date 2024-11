CPTM e Central Logística firmam contrato para revolucionar transporte ferroviário no RJ

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) firmou um acordo inédito com a Central Logística, entidade associada à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro (SETRAM), para o desenvolvimento de estudos técnicos e avaliações financeiras voltadas à operação, manutenção e estabilização do sistema ferroviário fluminense. Este projeto marca o primeiro contrato da recém-lançada CPTM Serviços, uma divisão da companhia paulista dedicada a oferecer consultoria baseada em sua vasta experiência na gestão do sistema de trens metropolitanos de São Paulo.

O contrato prevê a elaboração de análises que abrangem uma rede ferroviária de 270 km no Rio de Janeiro, que atualmente transporta cerca de 300 mil passageiros diariamente. A CPTM, reconhecida por sua atuação em São Paulo, onde gerencia um sistema com cinco linhas e 57 estações ao longo de 196 km, transportando 1,6 milhão de passageiros por dia útil, aplicará sua expertise para aprimorar os serviços no estado fluminense.

A cerimônia de assinatura do contrato ocorreu na sede da CPTM em São Paulo, contando com a presença de autoridades como o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Marco Antonio Assalve, e representantes do governo do Rio de Janeiro. O presidente da Central Logística, Fabrício Abílio, e outros executivos também participaram do evento.

O valor estipulado para a consultoria é de R$ 2.496.043,72. O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro, Washington Reis, enfatizou a importância dessa colaboração para a melhoria dos serviços ferroviários e da mobilidade urbana no estado. “Este é um passo significativo para garantir o bem-estar dos passageiros”, afirmou.

O prazo estabelecido para a entrega dos estudos é de 30 dias após a emissão da ordem de serviço. Segundo José Marcos Miziara Filho, diretor de Planejamento e Novos Negócios da CPTM, serão desenvolvidos dois produtos distintos: um orçamento estimado para os custos operacionais e um orçamento detalhado para serviços necessários à estabilização do sistema ferroviário carioca.

A CPTM Serviços foi lançada em setembro de 2024 com o intuito de expandir suas atividades para além do transporte ferroviário direto, oferecendo consultoria em diversas áreas como marketing, governança e planejamento urbano. A empresa busca assim potencializar suas receitas não tarifárias através da prestação diversificada de serviços.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos se destaca no cenário nacional como operadora ferroviária líder em transporte urbano, atendendo diariamente milhões de usuários em São Paulo. Já a Central Logística é responsável pela operação e gestão de sistemas ferroviários no Rio, incluindo o consórcio com a SuperVia.

Esta parceria entre São Paulo e Rio promete fomentar avanços significativos na qualidade dos serviços ferroviários oferecidos à população fluminense.