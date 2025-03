CPTM disponibiliza informações sobre a localização dos trens para passageiros a partir desta sexta-feira (14)

A CPTM passa a oferecer um novo serviço de utilidade pública para os seus passageiros, ao formalizar parceria com o Cittamobi, aplicativo cujo objetivo é facilitar o deslocamento dos passageiros que utilizam, principalmente, o transporte público, na entrega dos horários em tempo real.

A partir desta sexta-feira, 14 de março, no aplicativo Cittamobi, será possível verificar a localização dos trens, em tempo real, em todas as linhas operadas pela CPTM e, com isso, programar toda a jornada de deslocamento.

Após a assinatura do termo de cooperação em março de 2024, as empresas desenvolveram um sistema que disponibiliza à população informações sobre a localização dos trens, amplificando a disponibilidade em tempo real do transporte público.

Por meio do aplicativo, o passageiro tem informações atualizadas sobre as linhas, estações, melhores rotas de viagens, além da previsão em tempo real do horário de chegada dos próximos trens na estação em que deseja embarcar.

“A CPTM prioriza a experiência do passageiro; por isso, investe em tecnologias para fornecer informações precisas e atualizadas. Nossa meta é oferecer uma jornada segura, eficiente e personalizada, garantindo conforto aos passageiros”, afirmou Michael Cerqueira, presidente da CPTM.

Desta forma, o passageiro pode traçar uma rota, incluindo as linhas da CPTM, além de outras modalidades de transporte público, como ônibus e metrô. Qualquer pessoa que baixar o aplicativo pode verificar o andamento dos trens nas linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Volta à rotina

A parceria chega em um momento estratégico, em que milhões de pessoas voltam à rotina, após o período de férias de verão e as festas de carnaval. Com a ferramenta é possível planejar rotas completas, desde o embarque até o destino, com sugestões de rotas integradas, combinando trens, ônibus e metrô, facilitando o deslocamento.

“Este é um momento importante para o Cittamobi, que comemora 10 anos facilitando a experiência dos passageiros, entregando em tempo real a chegada dos ônibus para o cidadão. Agora, ampliamos nossa funcionalidade com os trens da CPTM em São Paulo, beneficiando quem utiliza diferentes modais do transporte público”, destaca Emanuele Cassimiro, CPO do Cittamobi.

O aplicativo está disponível gratuitamente para download nas plataformas iOS e Android, além de ser acessível pelo site www.cittamobi.com.br.