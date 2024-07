CPTM arrecada R$ 2,65 milhões no segundo leilão de inservíveis do ano

A CPTM arrecadou R$ 2,65 milhões no segundo leilão de inservíveis deste ano, realizado em 30/07, aumento de 4% em comparação ao previsto para o certame. Dos 56 lotes disponíveis, foram arrematados 44, com ágio de 8% do preço de venda em relação ao valor inicial previsto.

Entre os lotes arrematados, os transformadores de pequeno porte representaram o maior ágio, atingindo até 150%. A categoria de materiais diversos, como luminárias, cubículos e retificadora de bateria, alcançou ágio de até 138%, seguido por alumínio com ágio de 91% e óleo mineral isolante usado com ágio na ordem dos 50%. Também foram arrematados 12 veículos ferroviários (11 composições da série 2100 e uma locomotiva LEW), representando cerca de 20% do valor total do leilão.

Os lotes não arrematados neste leilão serão novamente disponibilizados no próximo certame de inservíveis, previsto para acontecer ainda no segundo semestre deste ano.

“Além de funcionar como recurso para receitas acessórias da companhia, os leilões de inservíveis também representam uma solução sustentável com a reutilização e reciclagem de materiais, auxilia na redução de emissão de CO2 para a atmosfera e a economia de recursos naturais, o que previne a poluição do ar, água e solo”, explica Leandro Capergiani, Gerente de Logística da companhia.