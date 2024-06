CPS publica e-book com receitas finalistas de Concurso de Gastronomia

A fim de compartilhar a criatividade e a capacidade de inovação de alunos e professores de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) está disponível para download o e-book com as receitas finalistas do Concurso de Gastronomia do Centro Paula Souza (CPS). A edição 2024 da publicação conta com seis receitas autorais de estudantes e professores de cursos técnicos em Gastronomia e da especialização técnica em Enogastronomia.

O desafio do concurso foi a elaboração de um prato principal, inspirado em cardápios de Festa Junina, utilizando, entre os ingredientes, uma opção de carne suína e temperos de uma das marcas parceiras da iniciativa.

As receitas finalistas que ganharam as páginas do e-book são de dar água na boca: Canjiquinha com costela suína desfiada e redução de quentão; Copa lombo marinada no vinho com especiarias acompanhada de creme de pipoca e vinagrete de pinhão; Linguiça suína artesanal, flambada em redução de quentão, acompanhada com xerém de canjiquinha; Lombo de porco ao molho maçã do amor com farofa de cuscuz e pinhão; Panceta ao molho de goiabada com pamonha assada recheada com queijo coalho; e Panceta junina.

Que tal reunir pessoas queridas e preparar uma refeição inspirada nas receitas? Acesse a publicação e bom apetite!

O concurso

No total, 26 grupos de Etecs localizadas em diferentes localidades do Estado de São Paulo inscreveram suas criações. A etapa final foi realizada presencialmente, em 14 de junho, na Etec Santa Ifigênia, na Capital. A receita campeã foi elaborada pela Etec Alberto Santos Dumont, de Guarujá. O segundo e o terceiro lugares foram conquistados por dois grupos da Etec Benedito Storani, localizada em Jundiaí. As criações foram analisadas por uma comissão julgadora, sob os critérios de sabor, criatividade da receita e apresentação do prato.

Promovido pela Cetec Capacitações, o concurso incentiva uma competição saudável entre as unidades que oferecem formações no segmento da culinária. Concurso será incorporado ao calendário anual de eventos do CPS.