CPM 22 lança o álbum Enfrente na Audio, em SP

No sábado, 13 de julho, Dia Mundial do Rock, a banda CPM 22 se apresenta na Audio, em São Paulo, com o show de lançamento do novo álbum Enfrente. Os ingressos estão à venda pelo site Ticket 360.

Enfrente, oitavo trabalho de estúdio do CPM 22, traz 14 faixas autorais que refletem a sonoridade e influências que, em quase 30 anos de carreira, tornaram o CPM 22 uma referência no rock nacional.

Produzido por Luciano Garcia e Ali Zaher Jr., o álbum aborda histórias e experiências pessoais, a era digital e a pandemia, período no qual o álbum começou a ser composto.

A noite também terá show da banda convidada Armada.

Serviço CPM22 – Lançamento do Álbum ENFRENTE | Audio

Data: 13 de julho (sábado)

Abertura da casa: 21h

Previsão de início dos shows: 22h30 Armada / 23h30 CPM 22

Classificação: 18 anos

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – SP

Capacidade da casa: 3.200 pax

Acesso para deficientes: sim

Área PNE: sim

Local para alimentação: sim

Preço: Entre R$70 (meia entrada para Pista) e R$100 (entrada inteira para Mezanino)

Ingressos online no site Ticket 360

Horário de funcionamento bilheteria Audio:

segunda a sábado (exceto feriados) das 10h às 17h | Fechada das 13h às 14h