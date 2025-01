Cozinheira de SP denuncia injúria racial em email da Magalu

Susan de Sousa Sena, uma cozinheira de 35 anos residente em São Paulo, relatou ter sido alvo de injúria racial durante uma atualização cadastral em uma loja da Magalu no último sábado (4). O incidente ocorreu após a profissional realizar um reconhecimento facial para atualizar suas informações de cliente, momento em que recebeu um e-mail de confirmação contendo a mensagem “Olá, Macaca”.

Reprodução/ Instagram

De acordo com Susan, a situação deixou-a profundamente abalada. Em uma publicação nas redes sociais, ela descreveu o ocorrido: “No sábado, fiz a compra de uma máquina de lavar na Magalu e precisei atualizar minha conta. Após o reconhecimento facial, comecei a receber os e-mails de confirmação. Ao abrir um deles no domingo (5), me deparei com essa ofensa. Em todos os outros e-mails meu nome estava correto, mas neste estava essa palavra inaceitável”.

Reprodução/ Instagram

A cozinheira expressou seu descontentamento ao afirmar que o ato a feriu emocionalmente e ressaltou a persistência do racismo na sociedade. “Essa injúria racial me feriu profundamente e me lembrou que, infelizmente, vivemos em uma sociedade onde o racismo ainda é uma realidade cruel. Mas eu não vou me calar. Já registrei um boletim de ocorrência e estou tomando todas as medidas legais para que os responsáveis sejam identificados e punidos”, destacou.

Em resposta à situação, representantes da Magalu contataram Susan e informaram que um erro ocorreu durante o cadastro dela em 2011, quando um atendente incorretamente adicionou “Macaca” como sobrenome.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado confirmou que o caso está sendo investigado pelo 50º Distrito Policial (Itaim Paulista), onde foi registrado como injúria racial. A autoridade policial declarou: “A vítima relatou ter feito uma compra por meio do aplicativo de uma loja de varejo e ao atualizar seus dados recebeu um e-mail com conteúdo racista. A polícia está realizando diligências para identificar os responsáveis e esclarecer os fatos”.

A Magalu lamentou profundamente os constrangimentos enfrentados pela cliente e reafirmou seu compromisso com a diversidade e inclusão. A empresa esclareceu que o incidente não está relacionado ao processo de biometria realizado pela cliente, visto que tal operação é completamente digital e sem interação humana, assim como as mensagens de confirmação enviadas aos consumidores.

Para prevenir ocorrências similares no futuro, a companhia retirou o campo “apelido” dos formulários cadastrais e implementou uma lista de palavras inapropriadas que não poderão ser utilizadas durante o preenchimento dos cadastros. A empresa também enfatizou seu papel como referência em políticas de diversidade, destacando que atualmente metade de sua equipe é composta por profissionais negros, os quais ocupam 55% das posições de liderança.