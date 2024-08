Como funciona o programa Influenciador Magalu?

O programa Influenciador Magalu é mais uma recente alternativa para os criadores de conteúdo que trabalham com o marketing de afiliados. Esse setor online vem crescendo nos últimos anos e conquistando cada vez mais espaço entre as empresas, os influencers e os consumidores. Isso porque as estratégias de marketing de afiliados trazem vantagens para todos os envolvidos: as marcas recebem divulgação de seus produtos, os criadores podem receber comissão por promovê-los e os clientes têm acesso a um conteúdo relevante para conhecer novos produtos.

Como funciona o Influenciador Magalu?

O Influenciador Magalu é um programa que permite montar uma loja online para vender produtos do Magalu e ganhar comissão sobre as vendas. Anteriormente conhecida como Parceiro Magalu, a plataforma conta com a estrutura do Magazine Luiza, ou seja, a empresa é responsável pelos processos de cobrança, entrega do pedido, atendimento e pós-venda. Enquanto isso, o influenciador precisa apenas fazer o cadastro para criar a sua loja, gerar os conteúdos sobre os produtos e divulgar o seu link de venda, seja nas redes sociais, como no Instagram e no Facebook, ou em aplicativos de mensagens, como no WhatsApp.

Por exemplo, com o Influenciador Magalu, uma criadora de conteúdo da área de beleza pode criar uma loja virtual, promover os produtos desse segmento com a divulgação da sua URL no seu Instagram e receber comissões por cada venda realizada através da sua loja. Os critérios básicos para fazer parte da plataforma incluem: ser maior de 18 anos, ter uma conta corrente ou poupança vinculada a um CPF e possuir um número do PIS. A criação da loja no Influenciador Magalu é um processo gratuito, sendo limitado somente uma loja por CPF.

O programa possui diferentes níveis que disponibilizam recursos exclusivos e determinam a porcentagem das comissões, podendo chegar até 12% de comissão sobre cada venda. Os influenciadores podem progredir nesses níveis ao cumprirem as metas estabelecidas e acumularem pontos. As lojas novas ganham o status iniciante, mas é possível alcançar progressivamente os níveis bronze, prata, ouro, diamante e TOP Influenciador. A própria Magazine Luiza fornece materiais, vídeos e tutoriais para orientar os criadores de conteúdo do Influenciador Magalu, incluindo dicas para auxiliar no engajamento.

