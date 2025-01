Troféu Cidade de São Paulo promete ser a maior dos últimos tempos

A 27ª edição do Troféu Cidade de São Paulo Drogasil será a maior desde o retorno pós pandemia. Realizada pela JJS Eventos, que têm nomes renomados do esporte brasileiro como José João da Silva e Renato Elias, a prova que acontece em 25 de janeiro (sábado) e abre as comemorações dos 471 anos de São Paulo não só prova que a corrida de rua se tornou a atividade mais exercida no país, como também é o desafio favorito de amadores que estão trocando o sedentarismo por uma melhor qualidade de vida.

Com Patrocínio Master da Drogasil, Apoio Especial do Itaú, New Dog e Shopping Garden, Apoio da Powerade, Montevergine, Bendita Banana, Paraguaçu Participações e Flying Horse, Apoio Institucional da Visite São Paulo Convention Bureau, Apoio Oficial da Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Atletismo, Colaboração da Ninho e Chá Matte Leão e Apoio de Mídia da Band, Band Play e Rádio Transamérica, o XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil contará com 7 mil corredores e caminhantes dos mais diversos estados brasileiros, além de outros países.

Conforme diz José João da Silva, bicampeão da São Silvestre e vencedor de outros importantes títulos, “é uma alegria ver essa procura pela corrida de rua. São 27 anos promovendo este evento que homenageia São Paulo, uma cidade que me acolheu com tanto carinho quando vim de Pernambuco e saber que teremos esta grande comemoração em 25 de janeiro me emociona e dá forças para seguir adiante com nosso trabalho, tentando sempre entregar um evento melhor a cada ano”, diz.

Para Daniel Campos, diretor de Marketing da RD Saúde, grupo que engloba a rede de farmácias Drogasil, a decisão de patrocinar o XXVII Troféu Cidade de São Paulo é um marco para reforçar o compromisso público da companhia em contribuir de forma efetiva para a saúde, o bem-estar e um futuro mais saudável da população. “Queremos estar cada vez mais inseridos na vida da sociedade e contribuir para que as pessoas possam ter um estilo de vida mais saudável. Vamos comemorar junto com os paulistanos apoiando o esporte e os hábitos que ajudam a ganhar qualidade de vida e bem-estar”, diz Campos.

O XXVII Troféu Cidade de São Paulo conta com corrida e caminhada da 6,1K e Corrida e Corrida Especial de 10K e terá largada e chegada no Obelisco do Ibirapuera, a partir das 6h50.

As vendas dos kits estão disponíveis nos sites e apps Ativo, Minhas Inscrições, Ticket Sports e Ticket Next por R$ 139 + taxas até se esgotarem as vagas e a retirada será em 23 de 24 de janeiro, das 9h às 19h, na Farmácia Drogasil Filial Campo Belo, localizada na esquina da Rua Vieira de Morais com Rua Princesa Isabel, 240 – Campo Belo, São Paulo – SP, 04617-000.

Serviço:

XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil

Data:25/01/2025 (Sábado)

Horário: A partir das 6h50

Local: Parque Ibirapuera – Obelisco

Limitada a 10.000 participantes

Medalha alusiva ao Evento a todos que concluírem a Prova

Valor: R$ 139,00 + taxas

Inscrições: Ativo, Minhas Inscrições, TicketSports e TicketNext

Mais informações: https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br