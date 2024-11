Comemore correndo o feriado do aniversário de São Paulo

Acontece no sábado, 25 de janeiro, o XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil. O evento que conta com caminhada, Corrida Especial 10 Km e corridas de 6,1 Km e Corrida 10 Km, abre as comemorações do aniversário da capital paulistana e percorre os arredores de um dos mais lindos cartões-postais da cidade, o Parque do Ibirapuera, está com inscrições abertas nos sites e apps Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Sports.

Com largada e chegada no Obelisco do Ibirapuera, além dos troféus aos cinco primeiros colocados das Corridas 6,1 Km e 10 Km, aos primeiros lugares na Corrida Especial 10 Km e às três maiores equipes e/ou assessorias, o Troféu Cidade de São Paulo ainda premiará com cheques nos valores de R$ 400,00 a R$ 2 mil reais os cinco que forem ao pódio na Corrida 10 Km.

Além do kit, todos os participantes recebem uma medalha ao final.

A programação do dia 25 começará às 6h45 com aquecimento e alongamento e seguirá com Largada Corrida Especial 10K às 6h50, Largada das Corridas 6,1K, 10K e Caminhada 6,1K às 7h e o cerimonial de premiação será iniciado às 8h15.

O XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil é uma realização da JJS Eventos e conta com o patrocínio master da Drogasil, apoio oficial da Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Atletismo, apoio da Montevergine e Paraguaçu Participações, apoio institucional da Visite São Paulo Convention Bureau e apoio de mídia da Rádio Transamérica. Para mais informações e regulamento, acesse https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/

Serviço:

XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil

Data:25/01/2025 (Sábado)

Horário: A partir das 6h30

Local: Parque Ibirapuera – Obelisco

Limitada a 10.000 participantes

Medalha alusiva ao Evento a todos que concluírem a Prova

Valor: R$ 119,00 + taxas (até 30 de novembro)

Inscrições: Ativo, Minhas Inscrições e TicketSports