Inscrições abertas – XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil

Estão abertas as inscrições ao XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil, corrida e caminhada que acontece em 25 de janeiro (sábado), a partir das 7, nas plataformas Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Sports.

O evento, que abre as celebrações do aniversário de 471 anos de São Paulo, tem previsão de 10 mil participantes, e acontece em um dos cartões-postais da capital paulistana, nos arredores do Parque Ibirapuera, com largada e chegada no Obelisco.

Para esta edição, o valor da inscrição do primeiro lote é de R$ 119,00 + taxas até 30 de novembro e os kits incluem camiseta, número de peito com alfinetes e chip cronometragem (corrida) e camiseta e número de peito com alfinetes (caminhada). Há descontos para as equipes, técnicos e assessorias. Para tal, deverão entrar em contato com a Organização pelo telefone 11-5531-0200 / 11-5041-4598 (grupo no mínimo de 10 participantes). ão ser realizadas diretamente com a organização).

As premiações serão:

Corrida Especial 10 Km: Troféu para o primeiro colocado masculino e feminino por modalidade (Cadeirantes, Deficiente Visual, Membro Inferior e Superior, Auditivo e Intelectual);

Corrida 10 Km: Troféu para os cinco primeiros colocados masculinos e femininos e Premiação:

Primeiro Lugar Masculino e Feminino: R$ 2.000,00

Segundo Lugar Masculino e Feminino: R$1.000,00

Terceiro Lugar Masculino e Feminino: R$800,00

Quarto Lugar Masculino e Feminino: R$600,00

Quinto Lugar Masculino e Feminino: R$400,00

Corrida 6,1 Km: Troféu para os cinco primeiros colocado masculino e feminino Corrida 6,1 Km

O XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil é uma realização da JJS Eventos e conta com o patrocínio master da Drogasil, apoio da Montevergine e Paraguaçu Participações e apoio oficial da Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Atletismo. Para mais informações e regulamento, acesse https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/

Serviços:

XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil

Data:25/01/2025 (Sábado)

Horário: 7h

Local: Parque Ibirapuera – Obelisco

Limitada a 10.000 participantes

Medalha alusiva ao Evento a todos que concluírem a Prova

Valor: R$ 119,00 + taxas (até 30 de novembro)

Inscrições: Ativo, Minhas Inscrições e TicketSports

Mais informações: https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br