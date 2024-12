Correios vence duas categorias no Prêmio Reclame Aqui 

Os Correios foram vencedores em duas categorias do Prêmio Reclame Aqui. A estatal foi premiada em Logística e Transporte – Grandes Operações e o Correios Celular tornou-se tricampeão em Serviços de Telecomunicação.

Na categoria Serviços de Telecomunicação, concorrendo com outras quatro empresas, o Correios Celular obteve quase 30 mil pontos, mais que o dobro da pontuação da segunda colocada. Já na categoria Logística e Transporte – Grandes Operações, 11 empresas foram indicadas e os Correios venceram com mais de 20 mil pontos de vantagem sobre a segunda colocada.

Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, as premiações refletem os investimentos contínuos em melhorias no atendimento, tanto nos canais físicos e digitais. “Desde 2023, estamos registrando a melhora dos índices de satisfação dos nossos clientes. Temos investido na inovação da nossa capacidade de resposta, seja no guichê de atendimento ou nas plataformas digitais de relacionamento com nosso público. Trabalhamos para proporcionar a melhor experiência aos clientes”, comentou o gestor.

A atual gestão dos Correios investiu R$ 2 bilhões, em 2023 e 2024, na melhoria de unidades, novos veículos e tecnologia. Os investimentos já trouxerem melhoria no cotidiano dos clientes, fato comprovado pelo aumento na pontuação dos índices de satisfação e recomendação baseados em pesquisas com clientes sobre o atendimento, em comparação a 2022. Até agosto de 2024, os dados também já indicam uma evolução da satisfação, com uma nota média acumulada de 9,3.

Em 2022, a avaliação do atendimento apontou uma nota média de satisfação de 8,7 (em uma escala de 0 a 10). Em 2023, a nota média subiu para 9,1, representando um crescimento de 4,6%. Os dados foram apurados após atendimentos realizados em mais de 10 mil agências da estatal ao longo do ano, em consulta tanto a pessoas físicas quanto jurídicas (leia mais: https://saladeimprensa.correios.com.br/arquivos/10578).

Premiações – Maior operadora logístico da América Latina, a estatal é reconhecida pela qualidade na execução de grandes operações logísticas, como a distribuição de livros didáticos para escolas públicas e de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

Com a operadora de serviço móvel de telefonia, o Correios Celular foi o vencedor em 2021 e 2022 na mesma categoria que concorreu este ano. Com planos pré-pagos e controle, o serviço está disponível em todo território nacional. Além do melhor custo-benefício do mercado, o Correios Celular possui outros diferenciais. O usuário pode navegar pelo WhatsApp sem gastar internet móvel e o pacote não é interrompido quando atinge o limite contratado. Também não são cobradas taxas de deslocamento (roaming), nem ligações interurbanas. Para qualquer DDD, ou onde quer que se esteja, cobra-se como uma ligação local, usando o código 41.

Sobre o Prêmio Reclame Aqui – Em sua 14ª edição, o Prêmio Reclame Aqui destaca as empresas com os melhores atendimentos em cada segmento. A premiação reúne centenas de empresas brasileiras com as operações de atendimento mais eficientes e as melhores reputações. Ganhar o prêmio representa o reconhecimento e a confiança do consumidor. As empresas com reputação “Bom”, “Ótimo” ou “RA1000” (avaliação máxima do portal de resolução de conflitos) são indicadas, e, por meio de voto popular, são escolhidas as que oferecem o melhor atendimento na opinião dos consumidores. Posteriormente, elas são premiadas em suas respectivas categorias.

Mais do que um troféu, as empresas indicadas e vencedoras fortalecem sua reputação junto aos consumidores. Além de consolidarem um ano de trabalho focado no cliente, elas ganham maior visibilidade no mercado em suas áreas de atuação. O resultado de todas as categorias do prêmio pode ser consultado aqui.