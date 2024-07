Correios lança superapp no maior evento de e-commerce da América Latina

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, anunciam o lançamento de um superapp nesta quarta-feira (31), durante a programação do Fórum E-Commerce Brasil 2024, maior evento do setor da América Latina.

“Com o superapp estamos otimizando a jornada dos nossos clientes, que agora terão todos os principais serviços dos Correios na palma da mão. Vamos oferecer soluções integradas com suporte tecnológico avançado. A gamificação, o uso da inteligência artificial e os contratos inteligentes são algumas dessas apostas”, afirma o presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos, destacando que o lançamento complementa a estratégia “Correios do Futuro” e que se soma a ações como a remodelação do site e a humanização da atendente virtual da empresa, Carol.

Os clientes poderão verificar informações sobre tributos de encomendas importadas e rastrear encomendas, buscar agências, simular preços e prazos de envios, criar rótulos de endereçamento para postagem, solicitar coleta e acessar as funcionalidades relacionadas à logística reversa, entre outros serviços.

A empresa espera, ainda, maximizar sua presença digital e aumentar ainda mais os números, já positivos, de usuários nesse universo. Somente nos últimos 12 meses, o app dos Correios registrou 17 milhões de usuários e cerca de 6 bilhões de visualizações, gerando mais de 8,5 bilhões de eventos (cliques), de forma orgânica (sem o uso de anúncios pagos). Os dados dos Correios apontam que o maior percentual dos usuários está na faixa etária de 18 a 34 anos (35% do total).

Além disso, ao baixar e usar o app dos Correios, os clientes evitam golpes, já que o aplicativo é a maneira mais segura de obter informações sobre encomendas, acessar serviços e realizar pagamentos.

O superapp dos Correios pode ser baixado gratuitamente na Google Play ou na App Store.

Evento – Durante o Fórum E-Commerce Brasil 2024, além do lançamento do superapp, os Correios terão uma grade de palestras com especialistas e influenciadores em seu estande. Na quinta-feira (1º/8), o diretor de negócios dos Correios, Sandro Almeida, vai integrar o Painel “A evolução da Logística – processos e tecnologia até o last mile”, ao lado do vice-presidente comercial da Total Express, Eduardo Mayerhofer Oliveira Peixoto, e do diretor de operações Brasil do Alibaba Group, William Tang. Eles vão abordar temas como a experiência do cliente, o nível de informação e a transparência no tracking e o uso de IA.