Correios garante entrega em todo o Brasil na Black Friday

Nesta sexta-feira (29) ocorre a tradicional ação promocional de vendas do comércio, a tão esperada Black Friday. Nos Correios, já está tudo pronto para a edição 2024. O mercado prevê um incremento de 10% em vendas, em relação ao ano passado, com a movimentação de R$ 8 bilhões em negócios. Para que as entregas cheguem cada vez mais rápidas e com qualidade à casa das brasileiras e dos brasileiros, o maior operador logístico da América Latina investiu em inovação e conta com mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil empregadas e empregados diretos, com presença em 100% dos municípios do País.

A atual gestão da empresa retomou investimentos em tecnologia e priorizou projetos que alinham qualidade operacional e sustentabilidade. A estatal adquiriu 40 mil smartphones novos – utilizados pelos carteiros nas entregas nesta Back Friday -, veículos elétricos e ampliou a automação do parque logístico. Destaque também para o superapp, lançado em julho, que agrega os principais serviços dos Correios na palma da mão. Por meio dele, os clientes podem verificar informações sobre tributos de encomendas importadas e rastrear encomendas, buscar agências, simular preços e prazos de envios, criar rótulos de endereçamento para postagem, acessar as funcionalidades relacionadas à logística reversa, entre outras soluções. O superapp dos Correios pode ser baixado gratuitamente na Google Play ou na App Store.

Clientes com contrato com os Correios também têm condições especiais nesta Black Friday, como descontos que podem chegar a até 30%. A promoção, inédita e histórica, já fez com que a quantidade de contratos quase triplicasse em relação a 2023. A estatal também mantém um escritório de comércio eletrônico especializado em tráfego pago, frete grátis e mídias sociais, à disposição de todos os clientes.