Coro da Osesp se apresenta com Thomas Blunt, seu novo regente titular 

O Coro da Osesp apresenta um concerto na terça-feira (25 de fevereiro), às 20h, na novíssima Estação CCR das Artes, apoiada pelo Instituto CCR, tendo à frente o maestro Thomas Blunt — a apresentação marca a estreia do britânico como novo regente titular do grupo. Nome respeitado do cenário coral no mundo, Blunt possui uma longa e frutífera relação com o Coro da Osesp desde 2011, incluindo interpretações memoráveis de obras como a Missa nº 2 em mi menor, de Bruckner, o Réquiem alemão, de Brahms, e a Petite Messe Solennelle, de Rossini – esta durante sua atuação mais recente na Sala São Paulo, em 2023.

Reconhecido por sua visão artística inovadora, o maestro inglês traz um compromisso renovado com a excelência musical e a modernização de nosso Coro. Ele estará presencialmente com o conjunto por dez semanas ao longo do ano, e será consultor artístico em tempo integral no desenvolvimento de projetos e na gestão cotidiana. Vai liderar, ainda, o processo de contratação de um novo maestro preparador, e trabalhará em estreita colaboração com o diretor musical e regente titular da Osesp, Thierry Fischer, e com a administração da Fundação Osesp, visando alinhar as trajetórias artísticas do Coro e da Orquestra.

Com um repertório que inclui nomes como Gustav Holst (Nunc Dimittis), William Byrd (Sing joyfully e Laudibus In Sanctis), Orlando Gibbons (O clap your hands), Michael Tippett (A child of our time: Five Spirituals) e Aylton Escobar (Ave Maria e Agnus Dei) – compositor que também fundou o Coro da Osesp, em 1994 –, esta será a primeira atividade a ocupar o palco da Estação CCR das Artes desde a sua inauguração, realizada no aniversário de São Paulo (25/jan). Os ingressos têm preço único de R$ 42,00 (valor inteiro) e podem ser adquiridos neste link.

“Este concerto, meu primeiro como regente titular, na Estação CCR das Artes, reflete minha visão para esse novo momento”, afirma Blunt. “Escolhi um programa que estabelece um diálogo entre o antigo e o novo, entre a tradição musical inglesa e a riqueza da polifonia ibérica e brasileira. Algumas dessas obras me acompanham desde a infância e são profundamente pessoais para mim, enquanto outras, como a música de Escobar e a polifonia do português, são descobertas recentes que me fascinam. Além disso, levei em consideração a acústica da Estação CCR das Artes ao elaborar o repertório, buscando um equilíbrio entre ressonância e clareza”, completa.

Um presente para São Paulo, o novo espaço cultural fica no mesmo edifício da Sala São Paulo, no Complexo Cultural Júlio Prestes, e receberá ao longo de 2025 diferentes expressões artísticas, entre músicas clássica e popular, dança, teatro, literatura e cinema, além de atividades educacionais. A reforma e a transformação deste patrimônio histórico em sala de espetáculos foram viabilizadas graças à parceria da Fundação Osesp com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e com o Governo Federal e o Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Também via Lei Rouanet, o Grupo CCR, através do Instituto CCR, firmou contrato de patrocínio institucional com a Fundação Osesp para a manutenção das atividades do espaço durante o período inicial de três anos. Além de participar do projeto da nova sala de espetáculos, o Grupo CCR também é responsável pela inédita restauração da histórica Estação Júlio Prestes.

SERVIÇO

25 de fevereiro, terça-feira, às 20h00

Endereço: Sala São Paulo – Estação CCR das Artes | Praça Júlio Prestes, 16, Luz

Taxa de ocupação limite: 543 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: R$ 42,00 (valor inteiro)

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Estacionamento: R$ 39,00 (noturno e sábado à tarde) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.