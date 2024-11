Coro da Osesp celebra 30 anos em concertos com maestro Celso Antunes

O ano de 2024 é importante em efemérides para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp. Além dos 70 anos da Orquestra e dos 25 anos de sua casa, a Sala São Paulo, também o Coro da Osesp comemora seus 30 anos de fundação: em 1994, era criado o Coral Sinfônico do Estado de São Paulo.

Neste programa especial na Sala São Paulo, quando estará acompanhado da Orquestra Acadêmica da Osesp, de quinta-feira (14/nov) a sábado (16/nov), o Coro relembra seu concerto de estreia, no qual interpretou a Missa em mi menor, de Anton Bruckner, no Memorial da América Latina, junto da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e da regente Mônica Meira Vasques. A obra foi escrita em 1866 para coro misto a oito vozes e quinze instrumentos de sopro.

Antes da Missa de Bruckner, que encerra o programa comemorativo, o Coro interpreta dois autores do século XX. Do brasileiro Heitor Villa-Lobos ouviremos o “Glória” da missa Vidapura, composta em 1919 no Rio de Janeiro e que pouco depois de escrita foi ouvida no Rio [1922], em São Paulo [1925] e em Paris [1930], durante a segunda estadia do compositor nesta última cidade. Já de Igor Stravinsky, russo que foi uma das mais impactantes personalidades musicais do século XX, influenciando a obra de diversos compositores – incluindo Villa-Lobos –, ouviremos a Missa, K077. Escrita entre 1944 e 1948, a obra estreou em Milão com Ernest Ansermet regendo integrantes do coro e da orquestra do Teatro alla Scala.

Para dirigir este programa comemorativo, convidamos um velho amigo: o maestro Celso Antunes, professor de regência coral da Haute École de Musique de Genève e que entre 2011 e 2016 ocupou o posto de regente associado do Coro da Osesp.

A apresentação de sexta-feira (15/nov) integra a série Osesp duas e trinta, com início às 14h30 e ingressos a preço único de R$ 39,60 (valor inteiro), e será transmitido ao vivo no YouTube da Orquestra.

SERVIÇO

14 de novembro, quinta-feira, 20h30

15 de novembro, sexta-feira, 14h30 [Osesp duas e trinta] — Concerto Digital

16 de novembro, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271 (valores inteiros); R$ 39,60 [Osesp duas e trinta] (valor inteiro)

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Estacionamento: R$ 35,00 (noturno e sábado à tarde) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.