Coritiba acerta com Matías Fracchia para reforçar a defesa

No dia 31 de março, o Coritiba Esporte Clube oficializou a contratação do zagueiro chileno Matías Fracchia, um jogador de 29 anos que estava sem clube desde sua saída do Danúbio, do Uruguai. O novo reforço da equipe paranaense assinou um contrato válido até dezembro deste ano, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada, condicionada ao cumprimento de metas previamente estabelecidas.

Trajetória de Fracchia e experiência internacional

Matías Fracchia teve uma passagem significativa pelo Danúbio na última temporada, onde participou de 29 jogos e marcou dois gols. Durante sua trajetória no clube uruguaio, ele enfrentou adversários importantes, incluindo o Athletico Paranaense na Copa Sul-Americana.

Antes de sua experiência no Danúbio, o defensor chileno atuou por diversas equipes, incluindo Comunicadores-GUA, Montevideo Wanderers, O’Higgins e Deportes Vallenar, todos da América do Sul. Sua versatilidade e experiência poderão ser fundamentais para o Coritiba nesta fase da temporada.

Reforço essencial para o setor defensivo

A chegada de Fracchia é especialmente importante para o Coritiba, que enfrenta desafios em seu setor defensivo. Recentemente, o time sofreu com lesões significativas: Maicon se machucou logo em sua estreia e Bruno Melo precisou passar por cirurgia devido a uma lesão na clavícula após o clássico contra o rival local.

Com apenas Thalisson e Rodrigo Moledo disponíveis no elenco principal, além dos jovens talentos Renan e João Pedro, a inclusão de Matías Fracchia promete trazer mais segurança e opções para o treinador.