Maicon deixa o Vasco e reforça o Coritiba

O zagueiro Maicon, do Vasco da Gama, está de casa nova. Nesta quinta-feira (9), o atleta de 36 anos foi anunciado como reforço do Coritiba para a temporada de 2025.

O defensor foi emprestado ao Coxa até o final do ano, mas seu contrato também se encerra em 31 de dezembro. Dessa forma, a tendência é que ele não vista mais as cores do Gigante da Colina.

⚔️ 𝐆𝐎𝐃 𝐎𝐅 𝐙𝐀𝐆𝐀 𝐄́ 𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐗𝐀! 💚✍🏽



📝 Maicon, que estava no Vasco da Gama, chega para reforçar nossa zaga na temporada 2025.



Seja muito #BemVindoAoCoxa, Maicon! 🇳🇬 pic.twitter.com/hBWe1zYAw0 — Coritiba (@Coritiba) January 9, 2025

Em suas redes sociais, Maicon publicou um texto de despedida, indicando de fato que não deve mais jogar pelo Vasco. A publicação rendeu muitos comentários e elogios dos jogadores do clube carioca, principalmente de Pablo Vegetti, que tinha uma amizade mais forte com o zagueiro.

Confira a despedida de Maicon do Vasco

“Quando cheguei ao Vasco, me senti privilegiado por ter sido escolhido por mais um grande clube brasileiro. Mas nesses quase dois anos, eu, que já vivi muitas coisas no futebol, descobri que essa experiência seria muito mais do que simplesmente adicionar um grande feito no currículo.

A cultura de um clube é feita pelas pessoas e pelos seus princípios. Quem veste a Cruz de Malta no peito logo aprende que viver o Vasco é lutar com honra e esperança dentro e fora de campo, não só contra seus adversários, mas também contra o preconceito e a injustiça. Isso é o que distingue um Gigante!

Me despeço hoje de cabeça erguida, certo de que dei o meu melhor por esta instituição do primeiro ao último dia. Foi um período incrível da minha carreira, com muita dedicação, empenho e amor ao clube, que me ensinou tanto. Obrigado, torcedor vascaíno! Obrigado, companheiros! Obrigado, Vasco da Gama!!!”