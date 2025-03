Corinthians vende promessa da base para o Chelsea

O Chelsea, da Inglaterra, acertou a contratação do lateral-esquerdo Denner, promessa da base do Corinthians, elevando sua proposta inicial.

O clube inglês havia estabelecido um acordo preliminar que girava em torno de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 48,8 milhões), conforme informou Augusto Melo, presidente do Corinthians. Contudo, após novas negociações, o Chelsea concordou em investir cerca de 10 milhões de euros, equivalente a R$ 61,1 milhões.

Além do valor principal da transferência, o Corinthians poderá receber um bônus adicional de 4 milhões de euros caso Denner cumpra determinadas metas relacionadas ao número de jogos com a equipe profissional antes de se transferir para o Chelsea. O clube paulista também terá direito a uma porcentagem sobre um eventual lucro em futuras vendas do jogador.

A transferência efetiva de Denner para o Chelsea está prevista para ocorrer somente no meio do próximo ano, após o atleta completar 18 anos.

Inicialmente, a diretoria corintiana mostrava resistência em negociar Denner neste momento. No entanto, a possibilidade de perder o jogador para outro clube brasileiro por um valor consideravelmente inferior fez com que a administração reconsiderasse sua posição.

Para o mercado nacional, a multa rescisória estipulada é equivalente a 2 mil vezes o salário do jogador. Com um contrato assinado em abril do ano passado e recebendo um salário compatível com um atleta das categorias de base — considerado baixo para os padrões profissionais —, Denner poderia ser negociado por cerca de R$ 10 milhões.

Desde o ano anterior, o Corinthians tem tentado renovar o contrato de Denner com um aumento salarial significativo, mas as negociações não avançaram entre os representantes do jogador e a direção do clube. O atleta é agenciado por Giuliano Bertolucci, que possui um montante significativo a receber do Corinthians, estimado em R$ 78 milhões.

O vínculo atual de Denner com o Timão se estende até março de 2027. Reconhecido por ter marcado um dos gols na final da Copa São Paulo e por suas atuações nas seleções de base, ele é considerado uma das principais promessas da formação alvinegra e ainda não teve a oportunidade de jogar como profissional.

Vale destacar que Denner é primo do defensor Gabriel Magalhães, atualmente no Arsenal e integrante da seleção brasileira.