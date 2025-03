Corinthians encerra preparação para duelo com o Mirassol pelas quartas do Paulistão

O Corinthians finalizou sua preparação na tarde deste sábado para o decisivo confronto das quartas de final do Campeonato Paulista, que será realizado neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, contra o Mirassol.

DOMINGO DE CORINTHIANS EM CAMPO PELAS QUARTAS DE FINAL DO PAULISTÃO!!!! 🏴🏳️



🎶 EUUUUUUUUU, SOU CORINTHIAAAAAAANO, MALOQUEEEEEEIRO… 🎶



⚽ Corinthians x Mirassol

🏆 Paulistão (quartas de final – jogo único)

⏰ 18h30 (horário de Brasília)

🏟 Neo Química Arena

📺 CazeTV,… pic.twitter.com/NpSGirjlci — Corinthians (@Corinthians) March 2, 2025

Em caso de empate ao longo dos 90 minutos regulamentares, a vaga nas semifinais será decidida através de cobranças de pênaltis. Diante disso, a equipe alvinegra incluiu em seus treinos uma série de cobranças penais durante a última sessão de preparação.

O técnico Ramón Díaz também aproveitou a oportunidade para implementar um trabalho tático e definir as possíveis mudanças na escalação. A expectativa é que o Corinthians apresente um time semelhante ao que triunfou sobre o UCV pela Libertadores na última quarta-feira.

A formação que deve iniciar a partida é composta por: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Yuri Alberto e Memphis Depay.

É importante ressaltar que o clube não poderá contar com Raniele, que se recupera de uma lesão muscular na coxa. Além disso, Angileri, único reforço adquirido nesta janela de transferências e inscrito no campeonato, está à disposição do treinador. No entanto, sua ausência dos gramados nos últimos nove meses poderá exigir um período adicional para que ele recupere seu condicionamento físico ideal.

