Corinthians avança na Libertadores com vitória dramática sobre Universidad Central

O Corinthians enfrentou um jogo de altos e baixos na Neo Química Arena na noite de quarta-feira, 26, superando a Universidad Central da Venezuela por 3 a 2 e garantindo sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. A equipe, que havia empatado em 0 a 0 no primeiro jogo fora de casa, contou com um gol decisivo de Yuri Alberto nos minutos finais para assegurar a vitória.

A partida começou em ritmo acelerado, com o Timão mostrando determinação desde o início. Em apenas sete minutos, os torcedores já testemunharam um momento emocionante: após uma jogada habilidosa de Carrillo, que fez um cruzamento rasteiro, Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians. Contudo, a alegria durou pouco. Logo em seguida, Cuesta igualou a partida para os visitantes, surpreendendo a defesa corintiana.

Após o empate, o Corinthians viu seu desempenho cair e enfrentou dificuldades para criar oportunidades de gol. Apesar de manter a posse de bola, o time não conseguia concretizar suas jogadas em finalizações efetivas. O primeiro tempo caminhava para o fim quando Memphis se destacou ao escapar da marcação e servir Bidu, que finalizou com precisão e colocou o Timão novamente à frente no placar.

Entretanto, a vantagem foi efêmera. Seis minutos após o segundo gol corintiano, uma cobrança de falta resultou em mais uma falha defensiva. O goleiro Hugo tentou afastar a bola, mas acabou facilitando a vida de Martínez, que aproveitou a oportunidade para empatar novamente.

No segundo tempo, o Corinthians teve algumas chances, mas esbarrou na eficiência do goleiro adversário. A pressão aumentava à medida que o tempo avançava e a necessidade de um novo gol se tornava cada vez mais evidente. Um dos momentos cruciais ocorreu quando Kendry Silva teve uma grande oportunidade, mas Hugo se destacou com uma defesa espetacular.

O técnico Ramón Díaz decidiu reforçar o ataque com as entradas de Romero e Talles Magno. Apesar das tentativas incessantes do Corinthians em buscar a vitória, parecia que o jogo caminhava para um resultado incerto. No entanto, aos 44 minutos do segundo tempo, em um momento de pura inspiração, Yuri Alberto apareceu novamente. Aproveitando um cruzamento pela esquerda, ele executou um belo chute que selou a vitória corintiana.

Com este triunfo dramático, o Corinthians avança para enfrentar o Barcelona de Guayaquil na terceira fase da Copa Libertadores. A torcida alvinegra poderá esperar mais emoção à medida que a competição avança.