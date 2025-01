Corinthians vence Rio Branco-AC por 3 a 0 e avança na Copinha

Na noite de terça-feira, 7 de janeiro, o Corinthians mostrou sua força ao vencer o Rio Branco-AC por 3 a 0, em partida realizada no estádio Bruno José Daniel. Com a vitória, o Timãozinho garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, consolidando sua liderança no grupo após duas rodadas.

Os gols da partida foram marcados por Luiz Fernando, Denner e Dieguinho. O Corinthians começou o jogo em alta, abrindo o placar na primeira etapa e consolidando a vitória no segundo tempo.

O desempenho de Denner chamou atenção do técnico da equipe profissional do Corinthians, Ramón Díaz, que vem acompanhando o jovem com cautela, ponderando sobre sua possível inclusão no elenco principal. Além disso, o meia tem despertado o interesse de olheiros europeus, que seguem atentos à sua evolução nas competições juvenis.

Outro destaque da partida, Luiz Fernando, já integrou o banco de reservas em um jogo do Campeonato Brasileiro sob o comando de Díaz, embora não tenha sido utilizado na ocasião.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos seis pontos e assegurou a liderança do grupo. O Santo André, também classificado, ocupa o segundo lugar, enquanto Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO estão eliminados da competição.

Os dois times voltam a campo na sexta-feira, 10 de janeiro. O Rio Branco-AC enfrentará o Gazin Porto Velho-RO às 14h45, enquanto o Corinthians medirá forças com o Santo André às 17h, ambos no estádio Bruno José Daniel, em jogos válidos pela última rodada da fase de grupos.

Análise do jogo

A partida começou favorável ao Corinthians logo aos 10 minutos, quando Gui Negão testou a defesa adversária com um cabeceio bem defendido por Jadersson. No rebote, Luiz Fernando aproveitou e abriu o placar.

No segundo tempo, o Timãozinho ampliou a vantagem com um golaço: Caipira fez uma jogada pela direita e cruzou para Denner, que finalizou com precisão aos cinco minutos. Já nos minutos finais, Dieguinho marcou o terceiro, fechando o placar e garantindo uma vitória tranquila para o Corinthians.