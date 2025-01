Caetano deixa o Corinthians e assina com clube japonês

O zagueiro Caetano, que recentemente deixou o Corinthians, foi anunciado pelo Vissel Kobe, do Japão. O anúncio foi feito pelas redes sociais e através de uma nota oficial no site do clube.

Livre no mercado após cumprir seu contrato com o Timão, que se encerrou em dezembro de 2024, o defensor de 25 anos chegou sem custos ao Japão. Essa será a primeira experiência do atleta no futebol do exterior. No Brasil, atuou por clubes como São Caetano, Oeste, CRB, Coritiba e Goiás, todos por empréstimo do time de Itaquera.

Na última temporada, foram apenas 15 jogos pelo Corinthians e nenhum gol ou assistência na conta do zagueiro. Em 2023, foram 23 oportunidades em campo.

O Corinthians estreia na temporada de 2025 no dia 16 de janeiro, diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. Cabeça de chave do Grupo A, o Timão está acompanhado de Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol.