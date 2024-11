Corinthians vence Cruzeiro e homenageia torcedoras no Dia da Consciência Negra

Na manhã desta quarta-feira, dia de celebração da Consciência Negra, Corinthians e Cruzeiro protagonizaram um embate acirrado no início da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, realizado na Neo Química Arena, resultou em uma vitória do Corinthians por 2 a 1, com gols decisivos de Memphis Depay e Yuri Alberto ainda na primeira etapa.

Os donos da casa não demoraram a abrir vantagem no placar. Aos 10 minutos, Memphis Depay desferiu um potente chute para inaugurar o marcador. Pouco tempo depois, aos 14 minutos, Yuri Alberto ampliou a vantagem após assistência precisa de André Ramalho. O Cruzeiro, no entanto, reagiu aos 34 minutos com Kaiki Bruno descontando para os visitantes, mantendo o jogo competitivo.

Com esse resultado positivo, o Corinthians soma agora 44 pontos e ocupa a nona colocação na tabela. A equipe se aproxima do próprio Cruzeiro, que permanece em sétimo lugar com 47 pontos. O duelo teve início com uma homenagem emocionante a torcedoras emblemáticas do clube: Antônia, Elisa e Tia Geni foram celebradas através de um bandeirão e um mosaico exibindo a palavra “Luta”, em alusão ao Dia da Consciência Negra.

Durante o segundo tempo, as duas equipes continuaram criando oportunidades de gol, embora o ritmo tenha diminuído em comparação aos primeiros 45 minutos. O Corinthians chegou perto de marcar novamente em lances de Talles Magno e Depay, enquanto o Cruzeiro, utilizando jogadores reservas devido à final da Sul-Americana, mostrava equilíbrio mas falhava na conclusão das jogadas.

A partida transcorreu sob forte calor na capital paulista, um fator que contribuiu para o desgaste físico dos jogadores. Com o apito final, o torcedor corintiano celebrou mais uma vitória importante no campeonato.

O próximo desafio do Corinthians será novamente em casa contra o Vasco, marcado para domingo (24), às 16h. Já o Cruzeiro terá um compromisso diante do Grêmio no Mineirão na próxima quarta-feira (27), mas antes disso volta suas atenções para a decisão da Copa Sul-Americana contra o Racing neste sábado (23).