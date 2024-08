Corinthians tem retornos de Talles e mais três para enfrentar o Fortaleza

O Corinthians terá o retorno de quatro peças do elenco para enfrentar o Fortaleza, pela 24ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, no próximo domingo (25), às 16h. A informação foi confirmada pelo colunista Samir Carvalho, em live no YouTube do UOL Esporte.

Os retornos devem impactar na escalação, inclusive Talles vem sendo titular no ataque desde sua chegada ao Timão, no início do mês de agosto. Ele foi poupado na última terça-feira (20), na classificação diante do Bragantino, pelas oitavas da Sul-Americana, para controle de carga.

A expectativa é que o volante Raniele também esteja entre os titulares, ao lado de Charles no meio-campo. Raniele teve teve um estiramento na panturrilha direita.

Já os dois atacantes, Romero e Yuri Alberto, são incertezas entre os 11 que iniciam a partida. Enquanto Romero tratava uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Yuri ficou quatro semanas afastado para se recuperar de uma cirurgia para retirar a vesícula.