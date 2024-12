Corinthians estuda retorno de Guilherme Arana, do Atlético-MG

O Corinthians está em processo de montagem de um elenco competitivo visando a Libertadores 2025. Entre os alvos do clube está o lateral Guilherme Arana, ex-jogador do clube e que atualmente defende o Atlético-MG.

O Timão já iniciou sondagens sobre a situação do jogador, que se destacou nas categorias de base do clube e é considerado uma peça fundamental no esquema tático do Galo. No entanto, até o momento, não houve uma proposta formal apresentada à diretoria mineira.

É importante destacar que o Atlético-MG não demonstrou disposição para facilitar uma eventual negociação. Arana, que recentemente ampliou seu contrato até dezembro de 2027, tem se mostrado essencial para o desempenho da equipe mineira. Entretanto, com a ausência na próxima edição da Libertadores, a equipe poderá enfrentar uma diminuição em suas receitas, o que abriria espaço para transações no mercado.

Diante desse cenário econômico mais restrito para o Atlético-MG, o Corinthians vislumbra uma oportunidade favorável para tentar avançar nas tratativas e trazer Guilherme Arana de volta ao Parque São Jorge. O futuro do jogador e as movimentações no mercado são temas que prometem movimentar as próximas semanas no futebol brasileiro.